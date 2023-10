Spalletti “snobba” il Napoli: il suo gesto fa discutere

Spalletti, neo commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore del Napoli, sta facendo discutere i tifosi azzurri sui social

Sono arrivate le seconde convocazioni di Spalletti da commissario tecnico dell’Italia, in vista dei prossimi impegni della Nazionale: Italia-Malta (14 ottobre 20.45) e Inghilterra-Italia (17 ottobre 20.45). A sorprendere i tifosi del Napoli è stata l’esclusione di Matteo Politano. Uomo importante dell’undici che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione, è anche tra i giocatori più in forma del Napoli e tra gli esterni più performanti di questa prima parte di campionato. La mancata convocazione dell’esterno ex Sassuolo ha, come prevedibile, scatenato l’ira dei tifosi sui social, vogliosi di osservare il proprio beniamino anche con la maglia della Nazionale italiana.

Tuttavia, questa non è l’unica motivazione che ha scatenato polemiche tra i tifosi del Napoli, nei confronti dell’allenatore campione d’Italia. Infatti, nelle ultime ore, ha accesso la discussione un gesto di Spalletti sui social network. L’ex mister azzurro possiede un profilo Instagram, che conta 410 mila follower, che il mister di Certaldo aggiorna periodicamente. Dando un’occhiata agli account seguiti, colpisce l’assenza del profilo ufficiale del Napoli, che fino a pochi mesi fa era seguito da Spalletti. In tanti hanno interpretato questa mossa come un tradimento, o comunque una rottura totale dei legami con la sua ex squadra.

Spalletti smette di seguire il Napoli su Instagram: tifosi infuriati

Tuttavia, ci teniamo a sottolineare che Spalletti segue su Instagram solo sette account. Due dei quali sono i suoi figli, Chicco (Federico) e Samuele, uno è l’account della sua rimessa in Toscana, a Montaione, e un altro è quello dell’Avane asd, la società con la quale ha cominciato a giocare e quella in cui suo fratello Marcello è stato allenatore e presidente fino al momento della sua scomparsa. A questi si aggiungono gli account della UEFA e della Nazionale Italiana. In più Spalletti non segue nessuna delle sue ex squadra. Si tratta di un modo per guardare avanti e concentrarsi totalmente sulla nuova esperienza.

Risulta quasi paradossale pensare che Spalletti abbia dimenticato Napoli se pensiamo al fatto che il mister si è tatuato sulla sua pelle lo stemma della squadra che lo ha reso, dopo anni di sacrifici, campione d’Italia per la prima volta. Una dimostrazione d’affetto importante, che ben fa comprendere l’affetto che Spalletti prova per Napoli, la squadra e i suoi tifosi. Non c’è certamente bisogno di un superfluo follow sui social network per misurare l’affetto provato.