Consigli Fantacalcio, quali giocatori del Napoli schierare contro la Fiorentina

Il Napoli affronterà la Fiorentina nell’ottava giornata di Serie A: scopriamo insieme quali azzurri schierare nella vostra formazione del Fantacalcio.

Si avvicina l’inizio dell’ottava giornata di Serie A: oggi andranno in scena i primi due match, con Empoli e Udinese che scenderanno in campo alle ore 18:30 e Lecce e Sassuolo che si sfideranno in serata alle 20:45. Ciò che significa che oggi inizierà una nuova giornata di Fantacalcio: i fantallenatori dovranno schierare la loro formazione entro le 18:30, orari in cui è fissato il fischio d’inizio del primo match del turno.

Se per le gare di giornata ci sono probabilmente pochi giocatori coinvolti della vostra squadra, uno dei match da prendere in attenzione è proprio quello del Napoli di Rudi Garcia, impegnato domenica sera contro la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Scopriamo allora quali giocatori azzurri schierare in questo weekend.

Chi schierare del Napoli al Fantacalcio

Quella prima della sosta per le nazionali, sarà una partita molto ostica per il Napoli: la Fiorentina di Italiano ha conquistato gli stessi punti degli azzurri finora e ha voglia di continuare a fare bene in campionato.

Rudi Garcia si affiderà probabilmente ai suoi migliori undici per questo match: tra i pali ci sarà Meret; in difesa ancora Di Lorenzo, Ostigard, Natan e uno tra Mario Rui e Olivera (con il primo favorito) sulla fascia sinistra; il trio di centrocampo dovrebbe essere ancora Anguissa-Lobotka-Zielinski, con Elmas che spera in una maglia da titolare; il dubbio principale è in avanti dove Politano, Raspadori e Lindstrom si contendono una maglia per affiancare Kvaratskhelia e Osimhen. Ma ora vediamo insieme quali calciatori poter schierare al Fantacalcio.

MERET – Il portiere azzurro non è stato salvato dalle critiche nel match perso contro il Real Madrid in settimana: potrebbe risentirne in questo match.

DI LORENZO – Il primo errore della stagione è arrivato nella partita più importante. Il capitano però non va lasciato fuori, soprattutto adesso che vorrà riscattarsi.

OSTIGARD – Due gol in quattro giorni per il difensore norvegese: ora sta carburando e può essere schierato se lo avete acquistato a inizio anno.

NATAN – Solo ottime prestazioni finora: il brasiliano si è rivelato improvvisamente il vostro totem in difesa e voi dovete dargli ancora fiducia.

MARIO RUI/OLIVERA – Né Mario Rui né Olivera danno molte garanzie: sulla loro fascia ci sarà Nico Gonzalez, meglio evitare brutte sorprese.

ANGUISSA – Pian piano sta tornando il vecchio Anguissa, dopo un inizio di stagione disastroso. Se avete bisogno di una sufficienza, potete lanciarlo titolare.

LOBOTKA – Trovate un posto per Lobotka nella vostra squadra. Non vi assicurerà bonus, ma il suo 6.5 sta tornando a essere una garanzia.

ZIELINSKI – Adesso anche rigorista: se prima potevate nutrire un minimo dubbio (infondato) su di lui, ora è praticamente impossibile lasciarlo fuori.

POLITANO – L’ex Inter sta disputando ottime gare: in gol contro il Lecce su rigore, è lui l’arma in più del vostro centrocampo. Se avete in rosa solo Lindstrom, può essere un rischio farlo partire titolare: assicuratevi di avere una riserva sicura.

OSIMHEN – Osimhen è Osimhen, non c’è molto da dire, va solamente schierato e aspettare una sua fiammata.

KVARATSKHELIA – Ora che è tornato al bonus, Kvara sembra rinato: affidate le sorti del vostro attacco a lui, vedrete che non ve ne pentirete.