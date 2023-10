Allarme Anguissa verso la Fiorentina: imprevisto per il centrocampista

Probabile maxi turnover per Rudi Garcia in vista della partita casalinga contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano

Ultimo baluardo del tour de force e poi finalmente la sosta. Il mese di settembre per gli azzurri è stato ricco di impegni tra partite di campionato e Champions League. Sarà la settima partita per il Napoli che per l’8^ giornata di campionato affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Archiviato soltanto pochi giorni fa il discorso Real Madrid, uscito vittorioso dal Maradona per 3-2, adesso la squadra è pronta per il match contro i viola. Sfortunata la squadra di Rudi Garcia in Champions che si è dovuta arrendere soltanto alle prodezze di Bellingham e Valverde.

Ottimo il secondo tempo contro i blancos, è proprio della squadra di Garcia il maggior numero di occasioni nella ripresa in cui ha tenuto per molto il pallino del gioco in mano. Intanto il tecnico francese è alle prese con gli affaticamenti muscolari e il turnover che accompagnerà gli azzurri alla partita di domenica. Gli unici certi della titolarità saranno Meret e i due difensori centrali, Natan e Ostigard, data l’emergenza in quel ruolo. Soltanto dopo la sosta potremo vedere finalmente tornare Rrahmani e Juan Jesus che si andranno ad alternare con gli altri due difensori.

Problema a centrocampo per Garcia

Difficoltà in mezzo al campo per il Napoli che, secondo quanto riportato in giornata da il Mattino, vedrà il forfait di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha accusato un affaticamento muscolare nella partita di Champions contro il Real Madrid. Da sempre un punto fisso del Napoli, dovrà adesso lasciare il posto allo svedese Jens Cajuste. Rudi Garcia potrebbe portare Anguissa in panchina ma decidere di non schierarlo per preservarlo e per evitare che la situazione peggiori.

Intanto Cajuste è pronto a tornare titolare dal primo minuto. L’ultima volta era stata contro il Frosinone nell’esordio stagionale degli azzurri e dello svedese con la maglia del Napoli. Non una partita da ricordare quella in cui aveva procurato un calcio di rigore agli avversari con un fallo in area. Cajuste però partita dopo partita è pian piano cresciuto di condizione e Rudi Garcia lo sa. Acquistato proprio per sostituire Zambo Anguissa, soprattutto quando sarà impegnato con il suo Camerun in Coppa d’Africa, il centrocampista scandinavo sarà probabilmente titolare anche contro la Fiorentina. Contro i viola occorrono i tre punti per superarli in classifica e continuare a inseguire le due squadre di Milano distanti soltanto quattro punti.