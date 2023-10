Il Napoli pesca il nuovo Zielinski: sta brillando in Europa

Il Napoli non smette di seguire i talenti del futuro: la dirigenza azzurra ha messo gli occhi sul nuovo Zielinski che sta brillando in Europa.

È uno dei fari di questo “nuovo” Napoli di Rudi Garcia: l’inizio di stagione di Piotr Zielinski è da stropicciarsi gli occhi. Il centrocampista polacco ha già messo a referto tre gol (realizzando anche due assist vincenti) tra Serie A e Champions League, prendendosi la responsabilità di calciare due rigori molto delicati nei match contro Udinese e Real Madrid.

Dopo un’estate molto tormentata e l’ipotesi cessione all’Al Ahli più viva che mai, alla fine Zielinski è rimasto a Napoli, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024 non sia stato ancora rinnovato. Il rifiuto ai tantissimi milioni provenienti dall’Arabia Saudita è stato un gesto che ha sciolto i cuori dei tifosi, ora ancora più legati al polacco classe ’94.

Napoli sul centrocampista polacco del Fenerbahce

Eppure Zielinski potrebbe non essere l’unico centrocampista polacco a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione (rinnovo permettendo). Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da alcuni media turchi, la dirigenza partenopea starebbe seguendo da vicino Sebastian Szymanski, centrocampista classe ’99 in forza al Fenerbahce.

Arrivato a luglio, dopo aver vinto il campionato olandese con il Feyenoord nella passata stagione, Szymanski si è subito messo in mostra in Turchia: 8 gol e 4 assist in 14 presenze tra campionato e Conference League (comprese le qualificazioni) finora e l’attenzione dei vari top club europei che è già caduta su di lui.

La dirigenza del Napoli, sempre secondo quanto dicono in Turchia, starebbe seguendo da tempo il giocatore polacco. In Serie A però non ci sarebbe solo il Napoli: sulle tracce del centrocampista classe ’99 c’è anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I buoni rapporti tra Napoli e Fenerbahce (basta vedere gli acquisti di Elmas e Kim) possono però risultare decisivi nella trattativa.

Chi è Szymanski, l’ultima idea del Napoli

Sebastian Szymanski è nato a Biała Podlaska, città polacca del Voivodato di Lublino, il 10 maggio 1999. Il suo ruolo è il trequartista, ma Szymanski si può definire un centrocampista tuttofare: il polacco ha predilizioni offensive, ma non disdegna svolgere i compiti più difensivi.

Cresciuto calcisticamente nel Legia Varsavia, l’esordio tra i professionisti con il club della capitale arriva nell’agosto del 2016, a soli 17 anni da poco compiuti. Con il Legia si toglie la soddisfazione di vincere due campionati polacchi e una Coppa di Polonia nel 2018.

Nel 2019 si allontana dalla sua patria per trasferirsi in Russia, alla Dinamo Mosca. Lì ci resterà per tre anni, dove colleziona 86 presenze e 8 gol. Nell’estate del 2022 arriva l’occasione di andare a giocare in Eredivisie, un campionato più competitivo: Szymanski passa al Feyenoord dove vince subito il campionato, siglando anche 10 reti in stagione. A fine anno, però, il polacco torna alla Dinamo Mosca per fine prestito e lì viene ceduto al Fenerbahce.

L’esordio in Nazionale è datato settembre 2019, quando nel match contro l’Austria, valido per le qualificazioni a Euro 2020, entra al 70′ al posto di Kamil Grosicki. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, ora Szymanski è punto fisso della Polonia: il centrocampista ha giocato due gare da titolare nel Mondiale in Qatar dello scorso anno, affiancando proprio il napoletano Piotr Zielinski.