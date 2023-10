Ancelotti da applausi su Kvara e Osimhen: lo ha detto in conferenza

Carlo Ancelotti ha tenuto la conferenza pre gara di rito all’interno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Tempo di Real Madrid – Napoli, tempo di ritorni, Carlo Ancelotti, ex mai fino in fondo amato dalla piazza partenopea, torna a Fuorigrotta per la prima volta da avversario.

Una stagione e mezza sotto l’ombra del Vesvuvio per “Re Carlo”, che ereditò il team dei 91 punti da Sarri, non riuscendo mai ad imporre fino in fondo la propria idea: prima un anonimo secondo posto, poi l’esonero, a seguito di un ammutinamento che fece scalpore.

Ancelotti su Kvara e Osimhen

Nel corso della conferenza pre gara, Ancelotti ha analizzato ovviamente i punti deboli e forti del Napoli, tra cui, ovviamente, Kvaratskhelia e Victor Osimhen, tornati assoluti protagonisti nelle ultime due giornate di Serie A.

Questo, uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Sono due grandi attaccanti, per le ottime qualità che hanno potrebbero giocare in qualsiasi squadra. Stanno facendo e continueranno a fare molto bene perchè il talento è tanto per entrambi. Hanno caratteristiche diverse, ma con le loro particolarità sanno entrambi essere pericolosi”.

Insomma, il messaggio è onesto e chiaro, come nello stile di Ancelotti: i pericoli numero 1 sono rappresentati dai due protagonisti dello scudetto 2023.