Lindstrom in ombra contro il Lecce: i quotidiani lo prendono di mira, le pagelle

Lindstrom, esordio da titolare opaco: i quotidiano bocciano l’esterno danese, le pagelle all’indomani della gara contro il Lecce



Considerati i tanti impegni che aspetteranno gli azzurri e l’imminente sfida di Champions contro il Real, contro il Lecce Garcia ha optato per un turnover, seppur non troppo massiccio. L’allenatore ha dato spazio a quei giocatori che, ultimamente, non stanno trovando troppo spazio nell’undici titolare.

Tra questi è impossibile non menzionare Lindstrom e Simeone. Entrambi titolari contro il Lecce. L’attaccante argentino è andato vicino al gol, poi al termine del primo tempo ha ceduto il suo posto al centro dell’attacco ad Osimhen. L’esterno invece è parso piuttosto in difficoltà, a testimoniarlo sono anche le pagelle dei quotidiani.

Lindstrom, esordio da titolare non perfetto: le pagelle dei quotidiani

“La conclusione all’alba è inguardabile. Un po’ anche attaccante centrale, un po’ largo sulla fascia. A seconda di come tira il vento”- questo il commento de Il Mattino alla prima da titolare dell’esterno danese. Per il quotidiano non si arriva alla sufficienza: 5,5 il voto assegnatogli.

Sufficienza invece per La Repubblica, che gli assegna un 6. Più cattiva La Gazzetta dello Sport, che valuta con un 5 la prima da titolare in A dell’ex Francoforte. “Si sta ancora ambientando ma deve metterci anche un po’ di testa”- il giudizio della rosea. Ironico e pungente invece il verdetto del Corriere dello Sport:

“Sarà il caldo, boh, ma uno scatto e via. Poi, orientativamente da scovare”

Dunque, non di certo il migliore degli esordi dal primo minuto, però le qualità e il talento non sono in discussione. Il ragazzo ha bisogno di tempo per entrare nei ritmi, poi spetterà a Garcia trovare la giusta collocazione in campo, quella dove può esprimersi al meglio.