Mario Rui deluso da Garcia: nuova decisione del tecnico

Il terzino portoghese pare sia rimasto deluso da alcune decisioni del tecnico. La nuova decisione di Garcia per accontentare Mario Rui

Mario Rui non sembra aver più un ruolo centrale all’interno del progetto tecnico di Garcia. O almeno questo è quello che traspare dalle ultime decisioni di formazione del tecnico. Doppia esclusione, sia contro il Bologna che in Champions League, contro il Braga.

Da regista aggiunto sotto la gestione Spalletti a rincalzo di Olivera con Garcia. Una situazione che di certo non fa piacere al terzino portoghese, che nel momento in cui ha firmato il rinnovo fino al 2026 con il Napoli, quest’estate, sperava in un trattamento differente.

Tuttavia, in vista del prossimo match contro l’Udinese, l’allenatore francese ha in mente una nuova soluzione per non scontentare Mario Rui.

Cambio di formazione, Garcia trova spazio per Mario Rui

Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Garcia dovrebbe effettuare più di qualche cambio nella prossima sfida casalinga contro l’Udinese.

Tra questi pare quasi certo l’inserimento nell’undici titolare di Mario Rui. Un punto d’incontro per far fronte alla grossa delusione maturata dopo la doppia recente esclusione contro Braga e Bologna.