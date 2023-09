Da Udine arriva il messaggio di sfida al Napoli: “Così potremo fare risultato”

Il difensore centrale dell’Udinese ha le idee chiare su come affrontare il Napoli e Victor Osimhen

Il Napoli e Rudi Garcia preparano la sfida all’Udinese di domani sera. Gli azzurri faranno ritorno allo Stadio Maradona dopo tre trasferte tra campionato e Champions League. Entrambe le squadre non vengono da un momento positivo. L’Udinese non ha ancora trovato la vittoria in questo campionato, per i friulani sono arrivati tre punti in tre pareggi e due sconfitte e sono relegati nelle ultime posizioni.

Sarà una sfida aperta da entrambe le parti con il Napoli che dovrà sfruttare la spinta del tifo di casa per tornare alla vittoria che, in campionato, è mancata per tutto il mese di settembre. Pochi cambi previsti per l’allenatore francese che dovrebbe schierare lo stesso undici iniziale visto a Bologna con Politano che sostituirà Raspadori.

Parla Nehuen Perez dell’Udinese

Intervistato durante la trasmissione televisiva di TV12, Nehuen Perez, centrale difensivo dell’Udinese ha spiegato le sensazioni della sua squadra e si è preparato per la sfida al Napoli. “Dobbiamo restare uniti, anche noi così come i tifosi vogliamo sempre vincere – ha detto Perez – la sconfitta non piace a nessuno e per questo dobbiamo lavorare. La partita con il Napoli sarà ostica e dovremo fare un gran risultato per poterla portare a casa”.

Il centrale argentino dei friulani spiega il momento difficile della sua squadra e fa capire che bisognerà fare una grande prestazione contro il Napoli, seppur anche loro siano in difficoltà. “Contro le grandi abbiamo sempre fatto bene, ce la metteremo tutta per vincere”.