Man of the Match di Braga-Napoli, scelta a sorpresa della UEFA: non è Di Lorenzo

La partita tra Braga e Napoli è terminata con un risultato a favore degli azzurri arrivato anche grazie ad una sontuosa prestazione del capitano azzurro che non è stato nominato Man of the match

È stato l’account ufficiale del Napoli a far sapere chi fosse il Man of the match della partita tra Sporting Braga e Napoli, svelando una vera e propria sorpresa, quasi inaspettata per gli stessi tifosi. Tutti pensavano, infatti, che sarebbe stato l’autore del primo gol a ricevere la premiazione, non tanto per la rete messa a segno da Giovanni Di Lorenzo, quanto per la prestazione avuta durante l’intera partita valevole dei primi tre punti collezionati per l’ostico girone rimediato dai partenopei. Grazie al suo gol e all’autogol del difensore malese dello Sporting Braga, il Napoli è al primo posto nel girone insieme al Real Madrid che ha segnato il gol del vantaggio al 94′ grazie alla punta Bellingham.

Attesissima è la sfida tra le due giovani punte di classe, Bellingham e Osimhen. Proprio quest’ultimo ha ricevuto il premio Man of the Match da parte della UEFA per la miglior prestazione nella sfida contro il Braga. In effetti, il centravanti nigeriano ha colpito un palo ed una traversa, oltre ad aver colpito in pieno il portiere avversario, protagonista di autorevoli prodezze che hanno impedito ai partenopei di chiudere la partita nei primi 45′ di gara.

Braga-Napoli, le statistiche di Victor Osimhen nominato Man of the Match

Victor Osimhen non ha trovato la rete, eppure ha fatto un’ottima partita che gli ha consentito di essere nominato man of the match da parte della UEFA per la partita tra Braga e Napoli. In particolare, il nigeriano ha giocato per 89′ totalizzando 2 tiri in porta, 3 tiri fuori, 4 tiri bloccati, un palo ed una traversa. In più, ha effettuato 41 tocchi, con una precisione di passaggi dell’82% ed è stato pescato in fuorigioco per 2 volte. Ha vinto 2 contrasti a terra, 6 duelli aerei ed ha perso il possesso 10 volte. Ha effettuato due salvataggi fondamentali per il Napoli ed intercettato ben 3 palloni, partecipando come di consueto anche alla fase difensiva della sua squadra.

Uno dei migliori in campo anche per i vari siti di statistiche che gli ha dato un’alta valutazione. Non è la prima volta che Victor Osimhen si distingue sul terreno di gioco, nonostante l’assenza di gol che lascia ai suoi compagni di squadra, partecipando ad azioni corali.