Juan Jesus lo ammette: “Siamo ancora in costruzione”

2-1 per il Napoli contro lo Sporting Braga, ma il centrale partenopeo non si nasconde e lo ammette nel post partita di Champions League

Al termine della partita tra Sporting Braga e Napoli, il difensore centrale partenopeo, Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity facendo un’ammissione concreta e sincera sul periodo che i stanno vivendo i Campioni d’Italia: “Le aspettative sono sempre alte perché abbiamo fatto un bel campionto e una bella Champions. Siamo ancora in costruzione, oggi abbiamo saputo soffrire. Il gol ci ha tagliato le gambe, ma l’importante era la vittoria. Dobbiamo concretizzare più palle gol, magari chiuderle nel primo tempo, ma oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto”. Il brasiliano non ha fatto segreto del momento complesso che stanno vivendo i giocatori del Napoli, sotto pressione per essere detentori di un titolo dopo ben 33 anni e con un nuovo staff che li sta mettendo a dura prova.

È d’uopo ricordare che, oltre ad aver vinto il campionato, il Napoli ha fatto un percorso in Champions League eccellente ed ha collezionato grosse soddisfazioni che l’hanno portato fino ai quarti di finale persi immeritatamente contro il Milan. Quella che sembrava un’autostrada per Spalletti ed i suoi, infatti, è risultata essere una strada piena di insidie che, però, ha fatto sognare ad occhi aperti i tifosi partenopei.