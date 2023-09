Esame Braga per Garcia: De Laurentiis ha un piano preciso

Mancano poche ore alla sfida di Champions contro il Braga, la sensazione è che ci sia già un piano in mente per quanto riguarda l’allenatore francese

Tutto è pronto all’esordio stagionale del Napoli in Champions League. Competizione europea di maggior rilievo, gli azzurri ci sono arrivati attraverso un sorteggio in prima fascia grazie alla vittoria del campionato durante la passata stagione. Questa sera, di scena a Braga, in Portogallo, la squadra di Rudi Garcia sarà chiamata ad un vero e proprio esame. Già, perché le ultime due uscite dei partenopei non hanno affatto convinto la dirigenza e neppure i sostenitori.

Le prestazioni viste contro Genoa e Lazio sono nettamente al di sotto del reale potenziale della squadra che, secondo quanto visto l’anno scorso, ha le capacità di vincere quasi ogni gara. Non una sfida semplice quella che attenderà gli azzurri nella prima nottata europea, bisognerà iniziare con una vittoria per mettere il girone in discesa.

Bisogna ritornare a correre

Se le partite (e i risultati) maturati nelle ultime due sfide di campionato hanno iniziato a far partire qualche mugugno dalla tifoseria, quella di questa sera a Braga dovrà servire a ritrovare certezze. Lo stesso Aurelio De Laurentiis pare si stia ricredendo su Rudi Garcia che dovrà infatti sorprendere il suo presidente e la sua gente.

L’esordio in Champions servirà a ritrovare quell’orgoglio da campioni d’Italia rimasto ancora forse celato. ADL guarderà con attenzione il match di stasera e quello con il Bologna nel weekend. Qualora il Napoli non riuscisse a ritornare sul binario giusto vincendo e convincendo, la posizione dell’allenatore francese potrebbe addirittura essere messa in discussione. Chissà che la musichetta della Champions non risvegli dal sonno i vincitori del passato campionato.