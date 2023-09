Di Lorenzo non ci sta: la risposta in diretta spiazza tutti

Il Napoli vince a Braga, inaugurando con 3 punti la propria stagione europea, tra gli uomini decisivi, Giovanni Di Lorenzo.

Braga 1, Napoli 2, grazie alle reti di Di Lorenzo e ad un autogoal dei padroni di casa, i campioni d’Italia in carica hanno ottenuto i primi 3 punti del girone.

Intervistato ai microfoni di Infinity, Giovanni Di Lorenzo, uno dei migliori in campo ed autore del goal del primo vantaggio partenopeo, ha commentato la sfida.

“In Europa tutte le partite sono difficili, abbiamo creato tante palle goal e non le abbiamo concretizzate, è stata una vittoria sofferta” – esordisce così il capitano azzurro, confermando che in Europa non esistono gare banali, il terzino, si è successivamente soffermato sulle difficoltà incontrate dal team soprattutto nella ripresa e sulle voci che metterebber in discussione la mentalità della squadra: “Nel calcio non deve mai mancare lo spirito di sacrificio, a noi non è mai mancato, stasera abbiamo dimostrato di avere ancora fame, questa vittoria è importante in un girone parecchio complicato”.