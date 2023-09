Nagelsmann-Napoli, il post social fa sognare i tifosi

Rudi Garcia nell’occhio del ciclone, l’allenatore francese è già in discussione a seguito del complicato avvio di stagione del Napoli.

Sembra difficile da credere, ma Rudi Garcia potrebbe già essere in discussione: il francese, dopo le due vittorie su Frosinone e Sassuolo, è impattato nei primi stop stagionali.

Prima il k.o con la Lazio, nonostante le difficoltà tangibili dei biancocelesti autori di 3 sconfitte in queste prime 4 uscite in campionato, poi il pari contro il Genoa, arrivato tra l’altro unicamente attraverso una rimonta rabbiosa.

Ben 5 i punti gettati alle ortiche, gli stessi che attualmente separano il Napoli dall’Inter capolista e in grande spolvero, anche se, almeno per il momento, non rappresentano la preoccupazione maggiore.

Secondo addetti ai lavori e tifosi, l’aspetto che farebbe maggiormente riflettere riguarda la tipologia di partite giocate da Osimhen e compagni, incapaci di dominare il gioco come avevano fatto nei 12 mesi scorsi e spesso addirittura in balia dell’avversario.

Campanelli d’allarme che hanno fatto scattare non poche preoccupazioni nella piazza partenopea, con tanti tra i supporters azzurri a chiedere già l’esonero del francese.

Ritorno di fiamma?

Se da un lato, Antonio Cassano ha più volte consigliato a De Laurentiis di ingaggiare Antonio Conte, libero dopo la parentesi al Tottenham e vicino al ritorno in nazionale prima che la federazione accellerasse su Spalletti.

Ci sarebbe un’altro “disoccupato di lusso” che potrebbe fare al caso del Napoli, uno di quei nomi che farebbe infiamare la piazza.

Si parla di Nagelsmann, allenatore prodigio della scuola tedesca separatosi dal Bayern Monaco la scorsa stagione e tutt’oggi libero di accordarsi con qualsiasi club.

Il tedesco, anche nel corso dell’ultima estate, prima dell’ufficialità di Garcia, era stato più volte accostato ai Campioni d’Italia in carica, forse il nome più gettonato al pari di Luis Enrique, poi accasatosi al Paris Saint Germain.

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso un proprio tweet, avrebbe però fatto tornare in auge il nome di Nagelsmann, un nome che avrebbe infiammato contemporaneamente due piazze: quella di Napoli e Milan.

Anche l’ambiente rossonero, infatti, a seguito del rovinoso derby perso per ben 5-1 e che ha segnato un avvenimento storico con la quinta sconfitta su cinque per Giroud e compagni, sarebbe attualmente in fase conflittuale con Stefano Pioli.

L’ex tecnico della Fiorentina, già sulla graticola verso il finire della scorsa stagione, salvo poi salvare la panchina tramite l’accesso Champions, sembrerebbe non più totalmente certo della permanenza sulla panchina del Milan.

Per questa motivazione, il post enigmatico su Twitter di Ziliani, avrebbe fatto scattare un effetto domino con entrambe le tifoserie pronte ad immaginare un qualcosa che ad oggi appare lontanissimo da una concretizzazione.

Specifichiamo che attualmente non esiste alcuna trattativa tra i due club e l’ex Bayern che a meno di clamorose sorprese, non dovrebbe arrivare in Serie A, quantomeno nel 2023.