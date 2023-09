Anguissa e Mario Rui distrutti dai quotidiani: le pagelle non perdonano gli azzurri

Genoa-Napoli, pesante bocciatura per Mario Rui e Anguissa, voti da incubo: le pagelle dei quotidiani non perdonano i due partenopei

Il pareggio conquistato dal Napoli in trasferta a Marassi ha sollevato numerose polemiche sulle pagine odierne dei quotidiani nazionali. Le classiche pagelle hanno bocciato gran parte degli azzurri scesi in campo, ad eccezione forse dei subentrati Raspadori, Politano e Cajuste.

In particolare però, vorremmo concentrarci su due grandi protagonisti dello scudetto della passata stagione: Mario Rui e Anguissa.

Mario Rui, pessimo esordio da titolare: il parere dei quotidiani

Tutti quotidiani hanno bocciato la prestazione del terzino portoghese, all’esordio da titolare questa stagione. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 5 e sottolinea come da regista aggiunto con Spalletti, ora è diventato un semplice accompagnatore dell’azione. Lapidare invece il Corriere dello Sport: voto 4,5, “Peggior esordio da titolare possibile”– il commento. Più comprensivo Il Mattino, che assegna al portoghese un 5,5 che si avvicina alla sufficienza. Secondo il quotidiano è stato sostituito nel momento sbagliato, quando stava cominciando ad ingranare.

Anguissa, flop totale: bocciato da tutti i giornali

Anche Anguissa sembra la brutta copia del giocatore che dominava il centrocampo azzurro solo qualche mese fa. Contro il Genoa un match opaco, nel quale è parso svogliato e decisamente fuori condizione. Il Mattino e La Gazzetta dello Sport sono meno cattivi: voto 5. Entrambi i quotidiani sottolineano il cambio di posizione, Anguissa non agisce più da mezz’ala ma aiuta Lobotka in regia. Inoltre ha influito nella votazione la disattenzione in occasione del gol di Bani, quando l’azzurro si è perso la marcatura di De Winter. Più severo il Corriere dello Sport: 4,5. Secondo il quotidiano, il cambio di posizione non lo valorizza, la regia non è assolutamente nelle sue corde.