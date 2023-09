Meluso: “La squadra è motivatissima”, poi le parole su Rrahmani e Kvara

Il Napoli scende in campo contro il Genoa per ritrovare la vittoria. Nel pre-partita Meluso dice la sua sulle condizioni di Kvara.

Manca poco al calcio d’inizio tra Genoa e Napoli. Gli azzurri di Garcia vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta contro la Lazio, che oggi esce perdente dalla sfida contro la Juventus ora prima in classifica insieme all’inter vittoriosa sul Milan.

È intervenuto nel pre-partita ai microfoni di Sky il Direttore Sportivo Mauro Meluso per analizzare il match. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione:

“La squadra è motivatissima, da due mesi, da quando abbiamo cominciato il ritiro. Vuole ripetere il campionato di livello dell’anno scorso per continuare su questa scia”.

Rrahmani fuori?

“È una scelta del mister, dobbiamo chiedere a lui. Si sarà adattato in base agi impegni delle nazionali, ma anche in base a un turnover per le partite vicine. È una scelta ponderata”.