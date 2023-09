Ufficiale, firmato il contratto: affronterà il Napoli in Champions League

Il Napoli si appresta ad iniziare il tour de force che lo vedrà impegnato tra Italia ed Euorpa in 7 gare nel giro dei prossimi 22 giorni.

La stagione 2023/2024 entra nel vivo, il Napoli del neo tecnico Rudi Garcia è prossimo a dare il via al primo blocco di impegni ravvicinati della propria stagione.

Saranno ben 7 le partite che Osimhen e compagni affronteranno nei prossimi 22 giorni, a partire da sabato sera, quando i partenopei scenderanno in campo in un Ferraris gremito, per affrontare il Genoa dell’ex campione del mondo Alberto Gilardino.

Un appuntamento ostico, contro un team alla disperata ricerca dei primi punti casalinghi, ma in grado di sorprendere tutti gli addetti ai lavori con la vittoria esterna sul campo della Lazio dell’ex Maurizio Sarri, ottenuta con il risultato di 0-1, grazie alla firma di Retegui, bomber della nazionale.

Nonostante il risultato prestigioso, nei 180 minuti casalinghi in cui i liguri hanno affrontato Fiorentina e Torino, i rossoblù hanno palesato parecchie difficoltà nella tenuta difensiva e sopratutto nel trovare la via del goal.

Insomma, ci sarà tanta voglia di riscatto, motivo per cui il Napoli, chiamato a riscattarsi dopo il primo k.o stagionale, dovrà affrontare la gara con la mentalità delle serate migliori.

Successivamente, si passerà alla prima delle sfide europee, con il richiamo inconfondibile della UEFA Champions League, pronto a risuonare nelle orecchie di calciatori e tifosi già da mercoledì prossimo.

Sarà lo Sporting Braga ad inaugurare questa avventura nella massima competizione europea, ospitando i Campioni d’Italia in carica nella prima sfida del girone.

Un’importante riconferma

I portoghesi, che hanno ottenuto l’accesso alla Champions League a seguito di un lungo percorso, culminato con il preliminare vinto ai danni del Panathinaikos, rappresentano forse l’anello debole del raggruppamento.

Nonostante ciò, la notevole esperienza nel torneo, oltre al valore di alcuni singoli che hanno già dimostrato in svariate occasioni il proprio valore, rende la compagine biancorossa un avversario da non sottovalutare.

Proprio quest’oggi, i lusitani hanno ufficializzato il rinnovo di uno dei loro top player: si tratta di Alvaro Djalò, esterno spagnolo classe ’99 acquistato dal Braga 6 anni fa.

L’attaccante, autore di un grande avvio di stagione condito da 4 goal e 2 assist nelle prime otto partite dell’annata, ha rinnovato sino al 2027, come comunicato dalla stessa società portoghese attraverso i propri canali ufficiali.

Insomma, un prolungamento importante di uno degli uomini chiave nello scacchiere a disposizione di Artur Jorge, che sicuramente starà studiando nei minimi dettagli il piano tattico con cui sorprendere un avversario sulla carta superiore.