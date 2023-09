“Potevo trasferirmi già in passato, ma De Laurentiis si oppose”: il retroscena a sorpresa dell’ex Napoli

Nella giornata odierna c’è stata la presentazione di un ex giocatore del Napoli col nuovo club. L’ex Napoli ha svelato un retroscena di mercato.

Nel corso degli anni sono stati diversi i giocatori che a Napoli non sono riusciti a imporsi. Questo complice l’elevata concorrenza e la mancanza di fiducia da parte dell’allenatore. Molti di loro al momento dell’addio al club partenopeo sono riusciti a dimostrare le loro qualità in altri club di Serie A.

Uno di loro ha svelato un retroscena di mercato nel corso della sua presentazione con il nuovo club.

Duvan Zapata svela un retroscena di mercato riguardante il Napoli

L’attaccante colombiano Duvan Zapata fu portato in Italia dal Napoli nell’estate del 2013. A Napoli il colombiano trovò spazio, e si mise anche in mostra grazie alle sue doti fisiche e realizzative. Dopo due stagioni in prestito all’Udinese, il Napoli poi decise di cedere Zapata definitivamente alla Sampdoria.

Nella giornata odierna Zapata è stato presentato come nuovo giocatore del Torino, e il colombiano ha rivelato un retroscena riguardante il Napoli. L’attaccante colombiano ha svelato come potesse arrivare al Torino già diversi anni fa: “Quando sono tornato al Napoli dall’Udinese, il Toro aveva formulato delle offerte per me ma il presidente non voleva cedermi. Poi sono andato alla Sampdoria, ma l’interessamento dei granata c’era già”.

Dunque già nel 2017 Duvan Zapata sarebbe potuto diventare un giocatore del Torino, ma De Laurentiis in quel caso si oppose – probabilmente perché l’offerta non era soddisfacente – cedendo poi l’attaccante alla Sampdoria.

Nonostante il buon impatto in Serie A e non solo con la maglia del Napoli, Duvan Zapata non ha mai trovato il giusto spazio e la titolarità vista anche la presenza di un bomber come Gonzalo Higuain. Seppur la presenza dell’attaccante argentino era ingombrante per un giovane Zapata (22 anni all’approdo al Napoli), il colombiano ha comunque totalizzato 42 presenze mettendo a referto 12 reti e 2 assist.

Purtroppo però il rendimento ed il blasone di Higuain erano superiori, e per Zapata la via del prestito prima e della cessione poi sono stati quasi obbligate. L’attaccante colombiano però si è messo in mostra con la maglia dei successivi club, diventato un punto fermo dell’Atalanta. Per diverse stagioni Zapata è stato ai vertici della classifica marcatori della Serie A, contendendosi il primato con i vari attaccanti.

Con diversi anni di ritardo, e magari con qualche rimpianto, Zapata è finalmente riuscito a trasferirsi al Torino. Adesso l’attaccante proverà a rilanciarsi dopo diverse stagioni opache, complici gli infortuni