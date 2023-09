Romania Kosovo, clamorosa presa di posizione di Rrahmani e compagni: l’accaduto

La partita tra Romania e Kosovo ha vissuto momenti di tensione in campo a causa di tifosi facinorosi: gesto plateale di Rrahmani e compagni.

Le qualificazioni per l’Europeo del 2024 vanno avanti spedite e questa sera è tempo di scendere in campo per Amir Rrahmani e il suo Kosovo che sperano di scalare la classifica per vivere il sogno EURO2024.

Romania Kosovo interrotta: cosa è successo

Romania Kosovo, sesta partita del Girone I, è stata interrotta. La partita, valida per la qualificazione ai prossimi Europei in Germania è fondamentale per entrambe le nazionali per avere ancora una chance di qualificazione. La Romania, questa sera padrona di casa, è al secondo posto e favorita, alle spalle della Svizzera, per rientrare nelle squadre che accederanno al torneo.

La Nazionale di Amir Rrahmani, però, ha abbandonato il campo dopo pochi minuti dall’inizio della partita. I tifosi rumeni, dagli spaleti dell’Arena Nationala di Bucarest hanno esposto uno striscione dallo sfondo politico – e anche razzista – che ha causato indignazione ai calciatori kosovari: “Il Kosovo è Serbia”.

La decisione di Rrahmani e compagni è stata drastica: hanno abbandonato il campo e sono tornati negli spogliatoi.