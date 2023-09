Napoli per sempre: il gesto di Gaetano fa “innamorare” i tifosi – FOTO

Gianluca Gaetano è attaccatissimo alla causa azzurra e ha deciso di fare un gesto meraviglioso per Napoli e per tutti i tifosi azzurri.

Il centrocampista partenopeo è stato protagonista in minima parte, ma pur sempre in positivo, nella grande stagione del Napoli dell’anno scorso. Ha giocato poco ma quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto e ha anche segnato il suo primo gol in maglia azzurra nella super sfida di fine campionato contro l’Inter.

Tatuaggio dello Scudetto per Gaetano

Gaetano è l’unico calciatore del Napoli napoletano ad aver vinto lo Scudetto (giocando almeno un minuto, Marfella non ha mai esordito con Spalletti) e il giorno della vittoria del Tricolore resterà per sempre impresso nel suo cuore, e non solo.

Da questo pomeriggio sarà impresso per sempre anche sulla pelle. Gaetano si è tatuato lo Scudetto del Napoli con il Vesuvio sullo sfondo: un tatuaggio che simboleggia l’amore incondizionato per Napoli e per il Napoli, come mostrano le foto pubblicate dal tatuatore Luigi De Falco su Instagram. Il nuovo segno distintivo lo fa diventare ancora di più l’idolo dei tifosi partenopei.