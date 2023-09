Napoli a Berlino per un importante evento: presente Valentina De Laurentiis

A Berlino l’importante evento per lo sviluppo del calcio europeo: anche il Napoli è presente ed a rappresentarlo c’è Valentina De Laurentiis

In queste ore si sta svolgendo, a Berlino, l’Assemblea Generale dell’ECA. L’European Club Association è un organismo che rappresenta i club a livello europeo ed ha come obiettivo lo sviluppo del calcio nel nostro continente. In occasione dei 15 anni dell’organizzazione per l’annuale Assemblea Generale sono stati invitati oltre un centinaio di club provenienti da tutta Europa.

In questi tre giorni di evento si è assistito e si assisterà agli interventi del presidente dell’ECA Nasser Al-Khelaifi, il presidente UEFA Aleksander Ceferin e il presidente FIFA Gianni Infantino. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di discutere dell’integrità e della sostenibilità del calcio per tutti i club.

Assemblea Generale ECA, Valentina De Laurentiis in rappresentanza del Napoli

Durante l’Assemblea sono stati nominati anche i nuovi membri del Board. Confermato all’interno del Comitato Esecutivo l’ad dell’Inter Antonello, mentre c’è da sottolineare l’ingresso nell ristretto Comitato composto da soli 7, tra vertici UEFA e dirigenti, di Dan Friedkin, presidente della Roma.

A rappresentare il Napoli invece non c’era il presidente De Laurentiis. A prendere il suo posto c’è sua figlia Valentina, per la prima volta in rappresentanza del club partenopeo.