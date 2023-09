Infortunio Zielinski, la voce allarma il Napoli: dalla Polonia arriva il chiarimento

Arrivano le dichiarazioni direttamente dalla Nazionale polacca in merito al caso odierno, capace di far tremare i tifosi del Napoli.

Si prepara ad entrare nel vivo la prima delle tre soste per le Nazionali che monopolizzeranno gli ultimi mesi del 2023. Nei prossimi giorni saranno infatti attesi molti match di cartello, soprattutto in Europa, fra amichevoli e match di qualificazione, che vedranno protagonisti molti calciatori del Napoli. Oltre ad Olivera, Anguissa ed Osimhen, protagonisti in sfide d’esibizione in Sud America ed in Africa, ben 12 saranno gli azzurri ad affrontare incontri validi per le qualificazioni ad Euro2024.

Fra essi, alcuni presenteranno addirittura degli incroci fra calciatori partenopei. Georgia-Norvegia sarà infatti terreno di un vero e proprio duello fra compagni di squadra fra Kvaratskhelia ed Ostigard, con Elmas che guiderà poi la sua Macedonia contro l’Italia di Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori e dell’ex mister Luciano Spalletti.

Da sempre però, la sosta per le Nazionali a campionato in corso rappresenta anche un lasso di tempo ricco di tensione per club e tifosi di tutto il mondo. Questo perché spesso si viene a conoscenza di infortuni o problemi fisici patiti dai calciatori proprio nel corso di tale ritrovi, che ne condizionano dunque il rendimento con le proprie squadre. Ad aver quindi interessato il Napoli, la news inerente a Piotr Zielinski, protagonista di un vero caso questa mattina.

Problemi per Zielinski, cosa filtra dalla Polonia

Una mattinata davvero intensa ha visto come protagonista Piotr Zielinski, direttamente dal ritiro della Nazionale polacca. Numerose news avevano infatti riportato stamane di un possibile infortunio per il centrocampista, che avrebbe lasciato anzitempo la rifinitura targata Polonia in vista dell’odierno impegno contro le Isole Far Oer.

Fra voci inerenti a problemi fisici e conseguenti esami, ecco però arrivare la spiegazione del caso da parte di Jakub Kwiatkowski, portavoce della Nazionale biancorossa. Quest’ultimo ha infatti dichiarato che l’uscita anzitempo di Zielinski non sarebbe frutto di un infortunio, bensì del morale sottotono dell’azzurro. “Trattasi di stanchezza. Ha lasciato l’allenamento qualche minuto prima, ma non effettuerà nessun test perché non vi è nessun infortunio“, le parole.

Da capire quindi adesso solo il motivo di tale stanchezza mostrata dall’azzurro, che potrebbe però esser frutto solo dell’ardua preparazione vissuta con la maglia del Napoli negli ultimi mesi. Non è ancora chiaro se Zielinski scenderà in campo questa sera con la maglia della Polonia, ma è certo che in molti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo all’ombra del Vesuvio.