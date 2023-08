Lindstrom saluta i tifosi del Napoli: “Non vedo l’ora di vedervi allo stadio”

Diventato ufficiale da poco, Jesper Lindstrom è un nuovo attaccante del Napoli. Il danese ci ha tenuto subito a mostrare la sua carica ai tifosi

È stata una lunga trattativa ma alla fine la luce in fondo al tunnel, per i tifosi del Napoli, è ormai visibile. L’arrivo di Jesper Lindstrom, esterno d’attacco danese classe 2000, potrebbe sancire la fine della campagna acquisti partenopea. Dotato di grande versatilità, il giocatore scandinavo sembra essere l’uomo ideale di mister Rudi Garcia. Il neo tecnico francese predilige spesso il cambio di modulo a partita in corso o dal primo minuto.

Capace di giocare sia come esterno di destra o come trequartista, Lindstrom arriva a Napoli per sostituire Hirving Lozano, ormai sempre più lontano dal club. Con il Chucky c’è stata una vera e propria querelle tra il suo entourage e la dirigenza. Il messicano, con un contratto in scadenza nel 2024, ha preferito declinare le proposte ( a ribasso, ndr.) di rinnovo per accordarsi con un’altra squadra. Particolarmente stizzito dalla situazione, ADL ha preferito cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero. Su Lozano è arrivata un’offerta dal PSV, suo ex club, che potrebbe essere accettata dal Napoli. Restano da limare gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio dell’attaccante.

Le parole di Lindstrom

“Ciao Napoli, guardo avanti per giocare di fronte a te. Forza Napoli sempre!”, sono queste le prime parole da giocatore del Napoli di Jesper Lindstrom. L’esterno danese, attraverso i canali social del Napoli ha poi espresso impazienza di poter giocare davanti ai suoi nuovi tifosi.

Sul suo profilo social, il classe 2000, ha anche scritto un messaggio di addio alla sua ex squadra, l’ Eintracht Francoforte. Lindstrom ha ringraziato tutto lo staff della squadra tedesca compreso i suoi compagni di squadra, l’allenatore e tutto il personale medico “un club che non dimenticherò – scrive Lindstrom – abbiamo fatto la storia insieme. Avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore.”