Napoli, nuovo difensore sul gong: è un top assoluto

La dirigenza del Napoli continua a muoversi sul mercato per regalare a Garcia dei nuovi innesti. Dopo l’acquisto di Lindstrom si lavora per inserire nell’organico anche un difensore.

Dopo il doppio successo contro Frosinone e Sassuolo, il Napoli è pronto a chiudere il mercato con il botto. Difatti la dirigenza ha messo a segno il colpo Lindstrom – che domani farà le visite mediche – ma potrebbe non essere l’ultimo acquisto di questo mercato.

Difatti il Napoli starebbe lavorando per mettere a disposizione di Rudi Garcia un difensore che possa sostituire al meglio Kim.

Il Napoli ci prova per Simakan: trattativa in salita

Come riportato da Il Mattino, la dirigenza del Napoli avrebbe messo gli occhi su Mohamed Simakan del Lipsia, ma la trattativa è abbastanza complicata. Difatti il club tedesco difficilmente si priverà del difensore francese nell’ultima settimana di mercato, e soprattutto senza avere un adeguato sostituto.

La dirigenza azzurra però proverà in ogni modo a far vacillare i dirigenti del club tedesco, cercando di strappare il talentuoso difensore ad una cifra abbordabile. Non mancano le pretendenti per Simakan, che in passato era stato seguito da vicino anche dal Milan. Gli azzurri però hanno bisogno di aggiungere un difensore in squadra, soprattutto dopo la cessione di Kim al Bayern Monaco.

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato sono stati accostati al Napoli numerosi difensori. Nella lista dei dirigenti del club campione d’Italia erano presenti i vari Kilman, Danso, Le Normand, Scalvini, Mavropanos, Sutalo e chi più ne ha più ne metta. Tra i tanti nomi accostati al Napoli in questa sessione, nessuno di loro è mai realmente arrivo in azzurro.

La dirigenza ha messo a segno il colpo Natan, acquistato dal Red Bull Bragantino per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Si pensava che il giovane difensore brasiliano potesse essere il sostituto di Kim, ma Garcia non l’ha ritenuto pronto, lasciandolo in panchina nelle prime due giornate di Serie A. Adesso la società lavorerà al massimo in questa ultima settimana di mercato per regalare all’allenatore francese un difensore che gli garantisca un’adeguata sicurezza nel reparto difensivo.

Purtroppo essendo giunti nell’ultima settimana di mercato difficilmente i club si priveranno dei loro prezzi pregiati. Ciò potrebbe avvenire solo in caso di un’offerta irrinunciabile. Vedremo se il Napoli riuscirà a chiudere l’accordo con il Lipsia per acquistare Mohamed Simakan, o se si piazzerà un colpo a sorpresa come avvenuto con Jesper Lindstrom.