Lindstrom porta un “primato”: il Napoli diventa la squadra più internazionale d’Italia

Nella giornata di domani Jesper Lindstrom si sottoporrà alle visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’ala danese regola un primato particolare al Napoli.

La dirigenza del Napoli ha portato avanti in sordina la trattativa con l’Eintracht Franconforte per l’ala danese Jesper Lindstrom. In pochi giorni gli azzurri hanno trovato l’accordo e acquistato il promettente esterno.

L’approdo al Napoli di Lindstrom regala al club campione d’Italia il primato in una classifica speciale.

Il Napoli diventa il club con più stranieri della Serie A

Nella giornata di domani con molta probabilità il Napoli ufficializzerà l’acquisto di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. L’arrivo in Italia della promettente ala danese regala al Napoli un particolare primato in una classifica.

Difatti grazie all’acquisto di Lindstrom il Napoli diventa la società con più nazionalità dell’intera Serie A. Gli azzurri presentano nell’organico ben diciannove nazionalità diverse. Il club campione d’Italia ha potuto così staccare Genoa ed Hellas Verona, che avevano diciotto giocatori di nazionalità diverse.

Di seguito la classifica degli stranieri presenti nelle rose della Serie A. (Dati raccolti da Transfermarkt).

1ª posizione: Napoli (19 stranieri)

2ª posizione: Genoa ed Hellas Verona (18 stranieri)

3ª posizione: Udinese, Salernitana e Lecce (17 stranieri)

4ª posizione: Bologna, Milan e Torino (16 stranieri)

5ª posizione: Roma (15 stranieri)

6ª posizione: Atalanta, Fiorentina e Frosinone (14 stranieri)

7ª posizione: Cagliari, Lazio e Sassuolo (13 stranieri)

8ª posizione: Inter (12 stranieri)

9ª posizione: Empoli (11 stranieri)

10ª posizione: Monza (10 stranieri)

11ª posizione: Juventus (9 stranieri)

Dunque il Napoli passa in solitaria al comando di questa speciale classifica, mentre a Juventus è il fanalino di coda con meno stranieri in rosa di tutta la Serie A.