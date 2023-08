Lindstrom al Napoli, i soldi andranno a due club: il motivo

Il Napoli ha definito l’acquisto di Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, con il giocatore che svolgerà domani le visite mediche. La cifra sborsata dal Napoli però non finirà solo nelle casse dei tedeschi.

Dopo l’avvio di campionato a mille, con due vittorie in altrettante partite, i campioni d’Italia sono pronti ad abbracciare un nuovo acquisto. Difatti la dirigenza azzurra ha chiuso l’accordo con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per il trasferimento di Jesper Lindstrom.

La cifra che il Napoli verserà per acquistare il danese non entrerà solamente nelle casse del club tedesco, ma anche in quelle di un altro club.

Il Brondby riceverà una percentuale per la cessione di Lindstrom al Napoli

In pochi giorni il Napoli è riuscito a trovare l’accordo con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto di Jesper Lindstrom. La promettente ala danese nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito, prima di essere ufficializzato come nuovo giocatore del Napoli.

A godere del passaggio al club campione d’Italia di Lindstrom non è solo l’Eintracht Francoforte, ma anche il Brondby. Difatti come riporta Ekstrabladet, il Direttore Sportivo del Brondby Carstem si era assicurato una percentuale pari al 15% in caso di cessione di Lindstrom da parte del club tedesco. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli prenderà Lindstrom in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Dunque il Brondby dovrebbe incassare una cifra pari a 4,5 milioni di euro dal passaggio del danese al Napoli.

Dunque oltre all’Eintracht Francoforte a beneficiare della cessione di Lindstrom è anche il club che l’ha lanciato tra i professionisti, ovvero il Brondby.