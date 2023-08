Veiga-Napoli, l’esperto non ha dubbi sulla trattativa

Sono ormai giornate in cui ogni momento può essere decisivo, positivamente o negativamente, per quanto riguarda l’esito della trattativa per Gabri Veiga

Un mercato che con l’acquisto del talento spagnolo sarebbe sicuramente positivo. Intervenuto nel corso della trasmissione – Forza Napoli Sempre – andata in onda su Radio Marte, l’esperto di calciomercato Nico Schira, ha voluto dire la sua sul Napoli. Secondo il giornalista gli azzurri potranno chiudere per Veiga senza problemi. Schira ha spiegato che le parti sono continuamente a lavoro per cercare un accordo definitivo.

Sono davvero pochi i milioni di distanza tra domanda e offerta. È un’operazione che fa tutti felici. Il Celta Vigo ha bisogno di monetizzare, il Napoli di rinforzare il centrocampo ed il giocatore di mettersi in luce in top club. L’esperto è convinto che nel giro di 48 ore si possa chiudere l’affare positivamente.

Natan unica incognita del mercato

Sempre secondo quanto affermato da Nico Schira, il mercato del Napoli, con Gabri Veiga, sarebbe sicuramente positivo. L’unica incognita, per il giornalista, è rappresentata dall’acquisto di Natan. Sostituire il miglior difensore della passata stagione, Kim Min Jae, è un’operazione complicatissima.

Il Napoli ha provato a comprare un nome più impattante come Kilman o Le Normand, ma purtroppo i prezzi erano altissimi. “Bisognerà vedere come risponderà Natan al campo – spiega Schira – Se sarà subito pronto o se gli sarà necessario del tempo per adattarsi al nostro calcio”.

Anche il Milan ha perso Sandro Tonali, così come l’Inter ha perso Skriniar, Brozovic ed Onana. “Bisogna ancora capire l’effetto totale degli acquisti delle squadre di Serie A”– sottolinea Schira. L’esperto si è poi fermato sulle cessioni di Gaetano ed Elmas dove il primo, per cercare continuità dovrebbe accettare offerte da squadre come Empoli o Frosinone. Per quanto riguarda il macedone, a meno di clamorose offerte, vista la sua duttilità potrebbe rimanere a Napoli.