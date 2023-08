Diego Maradona, arriva un gesto a dir poco commovente: brividi per i tifosi

Un gesto a dir poco commovente per rendere omaggio a Diego Armando Maradona: brividi per i tifosi del Napoli

Diego Armando Maradona ha scritto la storia del Napoli a livello morale e calcistico. Le vittorie con il club partenopeo resteranno impresse nella memoria di chi ama il calcio internazionale per sempre. Due Scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana che hanno un grandissimo valore anche per motivi extra sportivi. Ancora oggi, nella città partenopea, prosegue la venerazione di colui che è considerato il Dio del calcio. E non a caso viene chiamato ‘D10S’.

Una serie di murales in giro per la città sta tenendo vivo il ricordo del Pibe de Oro. Il più famoso è quello che si trova ai Quartieri Spagnoli. Una zona di Napoli che fino a qualche anno fa veniva bistratta, è stata riqualificata anche grazie alla presenza del murales di Maradona e di tutto ciò che ne consegue.

Vendita di magliette, di gadget, la possibilità di fermarsi e consumare cibo o bevande. E poi la foto di rito, la possibilità di lasciare qualche sciarpa per rendere omaggio al Pibe de Oro. L’ultima personalità importante in ordine di tempo a essere andata a trovare Maradona è stato Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, visita di Di Lorenzo al murales di Maradona

Giovanni Di Lorenzo si è recato ai Quartieri Spagnoli per fare visita al murales di Maradona. Le immagini le ha rese note l’account Instagram de ‘La Bodega de D10s‘, con il capitano del Napoli che ha firmato delle maglie e scattato qualche foto. Un bellissimo gesto da parte del terzino che è il secondo capitano della storia del club partenopeo a vincere lo Scudetto.

Di Lorenzo nel corso degli anni ha dimostrato grande attaccamento alla città di Napoli. Tanto che ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, rifiutando categoricamente ogni possibile voce di mercato. Il terzino, dunque, sarà per molti anni ancora il capitano della squadra. Un vero e proprio faro per i suoi compagni, che si appoggiano a lui nel momento del bisogno.

Il gesto di Di Lorenzo al murales di Maradona, infatti, dà ancora di più l’idea di quanto il giocatore si sia calato nella realtà napoletana. Le immagini mostrano un giocatore che si trova a proprio agio tra i cittadini dei Quartieri Spagnoli. Nel corso degli anni, tantissimi personaggi si sono recati al murales per rendere omaggio al Pibe de Oro.