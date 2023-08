ULTIM’ORA – Veiga, slittano le visite mediche: cosa sta succedendo

Aggiornamenti importanti sulla vicenda Gabri Veiga che arrivano dal quotidiano spagnolo AS

Sembra non essere ancora arrivati alla fine dell’affare che porterà lo spagnolo a Napoli. Ci sono stati degli intoppi nelle trattative e di fatto l’arrivo dello spagnolo è stato rimandato. Una vicenda che tiene ancora tesi i tifosi azzurri che sperano di poter vedere al più presto il giovane talento spagnolo indossare la maglia azzurra. Trovato l’accordo con il Celta Vigo, restano la limare ancora piccoli dettagli.

Tutto è stato riportato da Mirko Calemme, corrispondente italiano del quotidiano spagnolo AS che ha spiegato che Gabri Veiga si trova ancora in Spagna e per stasera non arriverà in città.

Quando arriva la fumata bianca definitiva?

Il giovane talento iberico sarebbe dovuto arrivare a Napoli in serata per poi svolgere domani mattina le visite mediche. Secondo il giornalista italiano di AS restano ancora dei piccoli dettagli da limare. il Napoli e sono ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli del contratto del calciatore. Niente di fatto quindi, il giovane è rimasto a Vigo dove qualche ora fa ha festeggiato il compleanno della nonna della sua fidanzata Carla.

Con grande probabilità, l’arrivo è previsto per domani. Il Napoli e i tifosi attendono Veiga a braccia aperte. Troppo importante si considera il suo acquisto visto il potenziale del calciatore. Una grande stagione quella dell’anno scorso in Liga con 11 gol e 4 assist. Adesso è pronto per sbarcare sotto le pendici del Vesuvio. Seguiranno ulteriori aggiornamenti della vicenda, ma le prossime ore potrebbero essere quelle dello sbarco all’aeroporto di Capodichino.