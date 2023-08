Tra un anno a Napoli a costo zero: arriva l’ex Juve

Il Napoli guarda avanti e prova a strappare il talento italiano che gioca in Serie A ed è in scadenza di contratto con il proprio club

Il futuro è adesso. Il Napoli pensa già alla prossima stagione e, mentre lavora a chiudere gli acquisti per la stagione 2023/2024, si proietta già all’anno che verrà, studiando situazioni che potrebbero tramutarsi in affari. È il caso di Riccardo Orsolini, ala destra del Bologna e nazionale azzurro, che ha un contratto in scadenza al termine della stagione 2023/24. Il 26enne dopo sei anni e mezzo di permanenza non sembra voler rinnovare con i rossoblù perché pronto per una nuova avventura.

Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, l’attaccante è passato anche per la Juventus, pur non vestendo mai la maglia del club bianconero. Dopo qualche stagione in altalena al Bologna, nella scorsa annata ha avuto una vera e propria esplosione. Trentadue presenze, undici gol e quattro assist per Orsolini lo scorso anno, una stagione che lo ha visto grande protagonista, soprattutto dopo l’approdo sulla panchina rossoblù di Thiago Motta.

Nessun rinnovo col Bologna, al Napoli a costo zero

Ormai 26enne, il giocatore non vorrebbe rinnovare per affrontare un nuovo percorso con nuovi stimoli e fare finalmente il salto in una grande. Il contratto scade tra meno di un anno e il Napoli lo sa, per questo motivo si è interessato chiedendo informazioni al suo entourage. Orsolini, dal canto suo, sarebbe contento di trasferirsi in una realtà importante e competitiva come quella azzurra e ha fatto sapere che gradirebbe la destinazione.

Il calciatore già quest’anno è stato accostato ai partenopei, soprattutto quando sembrava certa la partenza di Lozano. Con il messicano che, almeno per ora, è orientato a restare a Napoli, l’affare Orsolini potrebbe essere rinviato al prossimo giugno.

Il Bologna vorrebbe provare a trattenere l’attaccante senza forzarlo, ma convinto che potrebbe diventare una bandiera del club e gli ha proposto il rinnovo. Tra meno di 4 mesi, però, Orsolini potrà decidere del suo futuro senza dover dar conto alla società emiliana che non avrà più potere contrattuale, così l’attaccante potrà firmare con la squadra che preferirà senza dover discuterne con il club attualmente detentore del suo cartellino.

Il Napoli attende fiducioso che le cose possano andare per il verso giusto così da chiudere l’accordo con il giocatore già questo inverno. Orsolini, poi, potrà entrare a far parte delle fila degli azzurri al termine del campionato 2023/24.