Affare per il 2024: il Napoli ha già impostato il colpo

Il Napoli programma questa stagione con gli ultimi arrivi per affrontare al meglio campionato e Champions League, ma occhio al 2024

La volontà del Napoli è quella di ripetere la straordinaria stagione vissuta con Luciano Spalletti, che ha vinto il terzo Scudetto della storia del club partenopeo. In più, è arrivato anche ai quarti di finale di Champions League, massimo risultato nella competizione.

Non sarà semplice per Rudi Garcia confermarsi o addirittura fare meglio, anche perché ha perso un top player come Min-Jae Kim. Sono però arrivati alcuni giocatori interessanti come Natan e Cajuste, mentre è in fase di definizione l’acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo.

Un colpo straordinario, quello dello spagnolo, che arriva a cifre inferiori rispetto ai 40 milioni di euro della clausola. Formerà con Zielinski, Lobotka e Anguissa un centrocampo di livello assoluto, uno dei migliori della Serie A. Sullo spagnolo c’erano anche top club del calibro di PSG, Real Madrid e Manchester United, però nelle scorse settimane non se n’è fatto nulla.

Il desiderio di Gabri Veiga di giocare in una squadra importante, che partecipi alla Champions, ha poi fatto la differenza nel suo trasferimento in Italia. Tuttavia, nei piani del Napoli non era la primissima scelta.

Il Napoli ci prova per Koopmeiners nel 2024

Gabri Veiga è un giocatore fantastico che può migliorare ancora moltissimo. Ha tutte le carte in regola per diventare un top player. Però la primissima scelta del Napoli era Teun Koopmeiners, centrocampista che l’Atalanta ha sostanzialmente rifiutato di vendere – anche per la volontà di Gian Piero Gasperini -.

Uno di quei giocatori in grado di dare una svolta clamorosa alla squadra in cui gioca, capace di fare la mezzala, il centrale di centrocampo a tre e anche a due. Nemmeno un’offerta da oltre 40 milioni di euro ha fatto smuovere il club bergamasco dalla priorità di tenere l’olandese.

Tuttavia, l’Atalanta non può avere in eterno la forza di tenere Koopmeiners. Classe ’98, ha voglia di giocare in Champions League con continuità e il Napoli è un’opzione seria per l’anno prossimo. Le condizioni dell’affare dovrebbero essere più semplici, anche perché il centrocampista olandese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

E infatti il club partenopeo ha intenzione di chiudere presto con l’entourage del giocatore – che aveva già dato il suo sì – l’ingaggio per la sessione estiva 2024. Un colpo incredibile che andrebbe a rinforzare una rosa già di altissimo livello, come dimostrato dai risultati della scorsa stagione.