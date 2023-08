Napoli sorridente a Frosinone: tutti i numeri

Sale l’attesa per l’avvio della nuova stagione, in cui in Napoli esordirà domani al Benito Stirpe contro il Frosinone. I precedenti sono decisamente favorevoli agli azzurri.

Sarà Frosinone-Napoli il match che darà il via alla Serie A 2023/2024, con fischio d’inizio programmato alle 18:30 di domani. Un match che vede contrapporsi due squadre dal blasone differente, ma che può nascondere diverse insidie per i campioni d’Italia.

Rudi Garcia proverà ad evitare beffe clamorose, ed entrare nella storia negativamente visti i precedenti tra le due squadre.

I precedenti tra Frosinone e Napoli

Il campionato del Napoli partirà da Frosinone, dove i campioni d’Italia affronteranno i campioni della scorsa Serie B. Match sulla carte abbordabile, ma le condizioni climatiche non ideali e una condizione fisica non ottimale potrebbe riservare delle sorprese.

Ovviamente i partenopei sperano di non incappare in nessun imprevisto che possa compromettere l’avvio in campionato degli azzurri. Se guardiamo i numeri ed i precedenti tra le due squadre non c’è storia. Difatti nei quattro confronti tra le due squadre sono arrivate quattro vittorie per il Napoli, che dunque non ha mai perso punti contro i ciociari.

Ad evidenziare la facilità con la quale gli azzurri hanno sempre superato il Frosinone sono anche i gol fatti e subiti, con ben 12 gol realizzati e solamente 3 subiti. Dunque il Napoli vanta una media di 3 gol a partita nei confronti contro il Frosinone, ed ovviamente la piazza e lo staff si augura che anche domani queste statistiche possano essere confermate. Occhio però a sottovalutare l’impegno, perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.