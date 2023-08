La decisione è presa: addio al Napoli

Il Napoli ha preso la sua decisione: il calciatore non giocherà con la maglia azzurra nella prossima stagione, scelta la destinazione

Il nuovo corso di Rudi Garcia in casa Napoli è pronto a partire ufficialmente e lo farà sabato 19 agosto in serata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove i campioni d’Italia scenderanno in campo per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A TIM. La squadra azzurra non ha vissuto una rivoluzione, come invece era accaduto nel corso della passata stagione con gli addii di Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Quest’anno invece l’unica grande cessione del Napoli è stata rappresentata dal passaggio di Kim Min Jae al Bayern Monaco, dopo il pagamento della clausola rescissoria da parte del club bavarese.

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata sono stati già definiti gli acquisti di Natan De Souza e di Jens Lys Cajuste, scelti per rimpiazzare proprio il difensore sudcoreano e Tanguy Ndombele. Il Napoli non vuole fermarsi qui, visto che Gabri Veiga del Celta Vigo sembra sempre più vicino a vestire la maglia azzurra dei campioni d’Italia. Oltre a questo però, c’è da definire ancora qualche piccolo affare in uscita, a seguito dei due ritiri pre stagionali che hanno consentito a Rudi Garcia di valutare a fondo tutti gli elementi della rosa.

Il Napoli ha deciso: lascerà la squadra azzurra

Tra gli elementi che sono stati valutati nel corso dei due ritiri c’è certamente Nosa Edward Obaretin che, anche grazie alle tante assenze durante la preparazione, è riuscito a mettersi in mostra agli occhi del neo tecnico azzurro. Il calciatore, cresciuto nella Primavera del Napoli, è ora pronto ad una esperienza tra i “grandi” ed il Napoli gli ha trovato la sistemazione giusta in Serie C. La speranza del club partenopeo è che il classe 2003 in prestito possa maturare e mettere in mostra le sue doti tecniche e fisiche per poi rientrare alla base con più esperienza sulle spalle.