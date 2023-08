Cessione Gaetano, ora è deciso: quando saluta e dove va

Uno dei giocatori in uscita del Napoli è Gianluca Gaetano. Nei prossimi giorni sarà definito il suo futuro.

In questa sessione di mercato si è parlato del Napoli più per le uscite che per le entrate. Difatti i colpi piazzati dal Napoli sono arrivati a sorpresa, come accaduto già nelle precedenti sessioni di mercato.

Per quanto riguarda le uscite gli azzurri hanno ceduto solamente Kim tra i big, mentre per il resto sono stati ceduti solo dei giovani in prestito. Il prossimo azzurro destinato a partire sembra essere Gianluca Gaetano.

Veiga libera Gaetano: con l’arrivo dello spagnolo il centrocampista andrà in prestito

Siamo ormai giunti alle ore decisive per il passaggio al Napoli di Gabri Veiga. La dirigenza partenopea ha raggiunto l’accordo con il giocatore ed il Celta Vigo per il trasferimento del giovane centrocampista. L’approdo al Napoli di Veiga renderebbe il reparto di centrocampo ancor più competitivo, ma anche più folto.

Come riporta TuttoMercatoWeb, con l’arrivo di Veiga a farne le spese è Gaetano, che sarà ceduto in prestito dal Napoli. Sul centrocampista italiano c’è il forte interesse dell’Empoli, oltre a quello del Frosinone. Ad oggi i toscani sono i più vicini ad acquistare Gaetano, ma prima dovranno cedere Liam Henderson e Nicolas Haas per far spazio al centrocampista di proprietà del Napoli.

Dunque non resta che attendere ulteriori sviluppi, che potrebbero arrivare già la prossima settimana circa il futuro di Gaetano, che sicuramente sarà lontano da Napoli.