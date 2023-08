Stadio Diego Armando Maradona, che indiscrezione: arriva una delle serie tv più amate

Una delle serie tv più amate del panorama nazionale potrebbe approdare allo stadio Diego Armando Maradona: un’indiscrezione bellissima

Il Napoli a breve inizierà la propria stagione in campionato, con l’impegno fissato al prossimo 19 agosto allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone. La prima in casa, invece, sarà domenica 27 agosto contro il Sassuolo. È in quella occasione che il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona darà il proprio saluto alla squadra campione d’Italia in carica, che lo scorso 4 maggio ha vinto il terzo Scudetto della sua storia. Uno splendido successo atteso da 33 anni nella città partenopea.

Calcio, ma non solo. Negli ultimi tempi, Napoli sta diventando teatro di diversi film e serie tv molto apprezzate del panorama internazionale e nazionale. Una di queste è Mare Fuori, che narra la storia di alcuni ragazzi detenuti al carcere minorile di Nisida. Si intrecciano storie personali e non tra i personaggi, con l’introduzione di sentimenti che man mano vengono scoperti dai protagonisti e la difficile gestione delle emozioni.

Una serie tv prodotta dalla RAI che ha avuto tantissimo successo anche per la trasmissione su Netflix. Sono in corso le riprese della quarta stagione, che svelerà alcuni misteri, come per esempio il finale della terza e ci sono dei grossi dubbi su chi verrà fatto fuori nell’arco delle puntate.

Napoli, sorpresa al Maradona: in corso le riprese di Mare Fuori

Ma si sa che uno stadio bello e suggestivo come il Diego Armando Maradona non può essere utilizzato soltanto per il calcio. Perché è un patrimonio della città e dopo il meraviglioso concerto dei Coldplay, lo stadio sarà utilizzato anche in ambito televisivo. Infatti, le ultime indiscrezioni riportano delle riprese di Mare Fuori all’interno del Maradona.

Non è ancora dato sapere per quale motivo, se per qualche flashback dei personaggi o per una vicenda a sé. Magari i protagonisti guarderanno qualche partita del Napoli. Non resta che attendere per capire quali saranno le intenzioni degli sceneggiatori e del regista. Intanto, aumenta la voglia di vedere cosa succederà nella quarta stagione di Mare Fuori.

Tantissimo successo per la serie tv anche tra i giovanissimi, con alcuni attori che hanno avuto tanti apprezzamenti da parte dell’opinione pubblica: come per esempio Maria Esposito alias Rosa Ricci, ma anche Matteo Paolillo nel ruolo di Eduardo e Massimiliano Caiazzo in quello di Carmine. Senza dimenticare un’istituzione napoletana come Raiz e un grande attore come Carmine Recano nel ruolo del comandante dell’IPM.