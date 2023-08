Mercato Napoli, ADL ha una strategia per Gabri Veiga: gli aggiornamenti

Se ne parla da giorni ma la trattativa per Gabri Veiga al Napoli è caldissima e si pensa a limare gli ultimi dettagli

Il mercato del Napoli ha finalmente preso il decollo così come vorrebbe prenderlo anche Gabri Veiga per arrivare in città. Il talento spagnolo, classe 2002, non aspetta altro che ottenere il via libera da parte del Celta Vigo a volare in direzione Napoli. I partenopei vorrebbero fare di tutto per velocizzare il processo che porterebbe l’iberico già in panchina con il Frosinone, ma restano da limare ancora alcuni dettagli. L’accordo con il club spagnolo non è stato trovato e si punta ad uno stratagemma per ammorbidire le trattative.

L’idea della dirigenza è quello di chiudere in fretta per poi focalizzarsi su altri obiettivi di mercato. L’operazione sarà totalmente slegata dalla permanenza o dall’addio di Piotr Zielinski. Il polacco ha preso la decisione, quasi definitiva, di voler rifiutare il ricco contratto offertogli dall’Al Ahli e, con grande probabilità, rimarrà a Castel Volturno anche durante la prossima stagione.

Veiga sempre più vicino

Con la permanenza di Zielinski è chiaro che difficilmente, dopo l’arrivo di Veiga, si faranno altri colpi a centrocampo. Il polacco si giocherà le sue carte con lo spagnolo mettendo in difficoltà le scelte di Rudi Garcia che dovrà in seguito decidere chi dei due avrà la titolarità nella squadra. Intanto, secondo il Corriere dello Sport, la strategia di ADL è quella di ammorbidire i rapporti con il Celta Vigo delegando il capo-scout Maurizio Micheli a trattare con il club spagnolo. Braccio destro di Giuntoli, Micheli aveva trattato con il Celta anche per l’arrivo di Lobotka nel gennaio del 2020.

L’offerta del Napoli per il momento è ferma a 30 milioni con qualche bonus. Chiaro che serve di meglio per chiudere e servirà l’intervento in campo di ADL che dovrà alzare la posta in palio per far sì che Veiga si unisca alla sua squadra. Lo spagnolo è in attesa della mossa del Napoli che sbloccherà il suo arrivo con conseguenti visite mediche e firme sul contratto. Quella contro l’Osasuna di domenica scorsa è stata forse la sua ultima partita con il Celta Vigo. Situazione compresa dalle parole dello stesso giocatore che, alla fine del match, ha affermato di non essere sicuro di rimanere in Spagna.