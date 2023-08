“Grazie per tutto”, annuncio di Lorenzo Insigne: l’addio lampo scuote tutti

L’annuncio di Lorenzo Insigne, che ringrazia l’allenatore dopo aver detto addio in modo così rapido, spiazza tutti i tifosi

Lorenzo Insigne veste la maglia del Toronto FC da oltre un anno, ma sono arrivate in Italia le maggiori soddisfazioni. La sua storia è quella di chi ce l’ha fatta, senza mai mollare, pur partendo da molto in basso.

Non era un privilegiato, anzi, ha dovuto sudarsi e mangiarsi la vita come se non ci fosse un domani ed è poi arrivato sul tetto d’Europa. Al di là dei meravigliosi successi con il Napoli, è con la Nazionale italiana che è arrivato il titolo più importante della sua carriera: Euro 2020.

Insigne è stato decisivo nel cammino dell’Italia, con un gol segnato alla Turchia, nella fase a gironi, e soprattutto quello al Belgio nei quarti di finale. Uno splendido ‘tiraggir‘, diventato virale su tutti i social, che ha distrutto le speranze dei Red Devils di arrivare fino alla finale.

Una gran bella Nazionale, con Verratti, Insigne e Immobile titolari con continuità, che duettavano come ai bei tempi, quelli di Pescara. E poi Donnarumma in porta, due splendide colonne come Bonucci e Chiellini, con Jorginho a impostare il gioco. E tanti altri ancora.

Mancini aveva saputo mettere il gioco al centro di tutto, in modo tale da compensare la mancanza di grandissimi top player come invece potevano godere altre squadre.

Dimissioni Mancini, il saluto di Insigne sui social

Una Nazionale che ora non c’è più, visto che in tanti – tra cui Insigne – non sono convocati da un po’ e il tecnico di Jesi ha lasciato da qualche giorno.

Proprio Lorenzo Insigne sul suo profilo Instagram ha voluto salutare Roberto Mancini dopo le sue dimissioni: “Grazie per tutto, sei un grande“. Una frase secca, che però dà la dimensione di quel che è stato il Mancio per l’ex capitano del Napoli. Gli ha dato fiducia, considerandolo come un patrimonio tecnico, cosa che non aveva fatto Ventura in occasione del suo breve e disastroso ciclo in azzurro.

Le dimissioni di Mancini hanno colpito la FIGC molto bruscamente. Le divergenze tra Gravina e l’allenatore sulla scelta dello staff tecnico non sono per niente andate giù all’ormai ex commissario tecnico. E forse c’è anche una ricca offerta da parte dell’Arabia Saudita sullo sfondo.

Quel che è certo, è che Mancini è stato protagonista di un meraviglioso successo, Euro 2020, e di una bruttissima caduta, la mancata partecipazione al Mondiale. Ma è anche vero che per gli eroi di Wembley, che hanno battuto gli inglesi a casa loro, resterà per sempre nella mente la vittoria dell’Europeo. E questo vale anche per tantissimi tifosi italiani.