Raspadori in prestito: il Napoli ha già deciso

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori è stato richiesto in prestito: è già arrivata la risposta del club azzurro in merito

Giacomo Raspadori è stato l’acquisto più costoso del Napoli nella scorsa stagione, quando gli azzurri lo hanno prelevato dal Sassuolo. Nella sua prima annata partenopea, nonostante non fosse un titolare fisso, è riuscito a ritagliarsi un ottimo spazio e a segnare alcuni gol importsanti, come le reti in Champions League o l’iconico gol contro la Juventus all’Allianz Stadium che ha sancito sostanzialmente la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli.

Quest’anno con l’arrivo di Rudi Garcia il ruolo di Giacomo Raspadori potrebbe cambiare, visto che l’allenatore francese sta provando ad utilizzare l’ex Sassuolo in diverse posizioni: nel corso dei ritiri lo abbiamo visto sia mezz’ala che esterno destro, oltre che nel suo ruolo quasi naturale di trequartista o seconda punta. Sembra, infatti, che il tecnico francese voglia provare ad inserire Jack Raspadori sempre più spesso nell’undici titolare. C’è un dubbio però sul futuro di Raspadori, perché una squadra di Serie A ha già contattato il Napoli per capire se c’è la possibilità di prenderselo in prestito per una stagione.

Raspadori in prestito in Serie A: la risposta del Napoli

Si tratta del Bologna, che ha venduto Marko Arnautovic all’Inter per circa 10 milioni di euro ed ora è alla ricerca di un sostituto là davanti da regalare a Thiago Motta. Uno dei nomi in lizza per quel posto è proprio quello di Jack Raspadori, che piace sia alla dirigenza emiliana, sia al tecnico Thiago Motta. Le caratteristiche fisiche e tecniche dell’attaccante azzurro, infatti, si sposerebbero alla meraviglia con lo stile di gioco e la mentalità di Thiago Motta, che sarebbe ben felice di allenarlo, anche solo per una stagione in prestito.

Il Napoli ha però già fatto chiarezza sulla propria posizione: non ha alcuna intenzione di privarsi di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo è stato un investimento molto importante da parte della società solo un anno fa ed ha assolutamente rispettato le aspettative, facendosi trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa. Come detto inoltre, Rudi Garcia nutre una profonda stima nei suoi confronti, tanto che sta provando a disegnargli una veste tattica diversa per non privarsene in mezzo al campo. Non ci sono dunque i margini per vedere Raspadori in prestito al Bologna nel corso della prossima stagione, con buona pace della dirigenza dei felsinei e dell’allenatore Thiago Motta.