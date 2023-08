L’ex Juve aspetta il Napoli: può essere il colpo last minute

L’ex calciatore della Juventus sta aspettando il Napoli: può essere lui l’acquisto last minute degli azzurri di Rudi Garcia

Il Napoli sta chiudendo diversi acquisti nel corso di questo mese di agosto, dopo che a luglio non era arrivato nessun colpo per il nuovo tecnico Rudi Garcia. Mentre gli azzurri si trovavano in ritiro a Castel di Sangro, il patron De Laurentiis ha “regalato” all’allenatore un nuovo difensore centrale, ovvero Natan de Souza del Red Bull Bragantino che rimpiazzerà Kim Min Jae, ed anche un nuovo centrocampista ovvero Jens Cajuste dello Stade de Reims che rimpiazzerà Tanguy Ndombele, il cui prestito è terminato.

Il Napoli però non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e sta lavorando con molta insistenza per chiudere l’acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo, per sostituire Piotr Zielinski che andrà a giocare in Arabia Saudita. Oltre questo, gli uomini mercato del club azzurro stanno lavorando su più fronti per chiudere anche un altro paio di acquisti last minute nella seconda metà del mese di agosto. Il Napoli però, avendo una rosa pressoché completa, per chiudere altri acquisti dovrà prima cedere degli elementi che fanno parte dell’attuale rosa.

L’ex Juve vuole il Napoli: può arrivare a fine mercato

Uno dei calciatori che sembrano sempre sul piede di partenza in casa Napoli è Hirving Lozano, che aspetta l’offerta giusta per lasciare il club azzurro, visto che ha rifiutato la proposta di rinnovo al ribasso che è stata presentata al suo entourage. Non andrà in MLS, che sembrava la sua destinazione più probabile, perchè il calciomercato in Nord America è ormai già chiuso. Su di lui però ci sono sia alcuni club dell’Arabia Saudita sia qualche offerta, al momento ritenuta non soddisfacente, da parte di club europei. Al suo posto il Napoli avrebbe già messo nel mirino Riccardo Orsolini del Bologna.

Riccardo Orsolini dopo una buona stagione al Bologna attende la chiamata di una big e l’occasione Napoli sarebbe davvero importante per lui. Orsolini infatti da giovanissimo era di proprietà della Juventus ma non è mai riuscito a convincere a pieno il club bianconero e a sfruttare l’occasione, prima di essere ceduto proprio al Bologna. In maglia rossoblù si è sempre migliorato, tanto da essere uno dei migliori esterni offensivi del campionato di Serie A e guadagnarsi le attenzioni di tanti top club del nostro campionato, tra cui ovviamente anche il Napoli.