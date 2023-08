Restano fino a gennaio: Napoli, la decisione è presa

Il Napoli ha preso una decisione definitiva su due giocatori che sembravano in uscita: resteranno in squadra fino a gennaio

Il calciomercato del Napoli si è infiammato nel corso dell’ultima settimana, con l’arrivo di Natan de Souza dal Red Bull Bragantino per sostituire Kim Min Jae che si è accasato al Bayern Monaco e Jens Cajuste dallo Stade de Reims che rappresenta idealmente il sostituto in rosa di Tanguy Ndombelè, con la speranza che abbia un impatto migliore sulla squadra rispetto al centrocampista francese. Oltre al mercato in entrata però il Napoli sta pensando anche a come muoversi sul fronte cessioni.

Ovviamente, l’ultima parola sulla partenza dei calciatori spetta alla guida tecnica, ovvero l’allenatore Rudi Garcia. In uscita ci sono diversi calciatori, ma ce ne sono due in particolari che hanno impressionato molto il nuovo tecnico azzurro nel corso dei due ritiri prestagionali a Dimaro e a Castel di Sangro. I due calciatori azzurri hanno stupito così tanto il tecnico francese che ha parlato con la società per bloccare completamente la loro cessione, per valutarli nel corso della stagione almeno fino a gennaio, quando si riaprirà il calciomercato.

Calciomercato Napoli, Garcia blocca Zanoli e Zerbin

Stiamo parlando di due calciatori italiani, ovvero Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin. La situazione ovviamente è profondamente diversa per i due calciatori, perché Alessandro Zanoli lo scorso anno ha giocato sei mesi in prestito alla Sampdoria, dimostrando di poter fare senza problemi il vice Di Lorenzo sulla fascia destra della difesa del Napoli. Nei sei mesi a Genova, Zanoli è stato sicuramente una delle poche note positive del club blucerchiato e ha mostrato di meritare una chance importante come quella di restare a Napoli.

Situazione profondamente diversa invece per Alessio Zerbin che teoricamente, almeno sulla carta, non avrebbe una collocazione in questo Napoli, visto che nel suo ruolo non ci sarebbe margine per fargli fare minutaggio. Non è da escludere però che Rudi Garcia possa cucire attorno ad Alessio Zerbin un nuovo ruolo, come sta provando a fare con Giacomo Raspadori, indietreggiando il suo raggio d’azione a centrocampo e impiegandolo come mezzala.

Chissà che con lo spostamento di posizione, Alessio Zerbin non possa ritagliarsi un po’ di spazio, restando in azzurro almeno fino a gennaio. Nel caso in cui però nelle ultime due settimane di mercato dovesse arrivare qualche offerta convincente, Alessio Zerbin potrebbe lasciare gli azzurri.