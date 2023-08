Rinnovo Osimhen, proposta da non credere del Napoli: doppia clausola

In questi giorni il presidente De Laurentiis sta spingendo per il rinnovo di Osimhen: ecco la nuova proposta di contratto del Napoli

Uno dei temi più cadi di questa sessione di calciomercato è senza dubbio quello del rinnovo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, premiato miglior attaccante della scorsa stagione di Serie A, ha trascinato con i suoi gol gli azzurri alla conquista di uno storico tricolore, che mancava in città da ben 33 anni.

Durante tutta la sessione di mercato, sono state numerose le voci di mercato attorno a lui. A partire dall’interessamento dei grandi club europei come PSG e Bayern Monaco, fino alla recente proposta proveniente dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal è pronto a spingersi fino a 180 milioni di euro, dunque una cifra non molto distante dal famoso “duecentino” richiesto da De Laurentiis, ma il poco appeal del campionato potrebbe influire sull’esito della trattativa.

Rinnovo Osimhen, il Napoli alza la posta: le cifre

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto ad alzare l’offerta per il rinnovo di contratto per allontanare definitivamente le tentazioni saudite.

Il club partenopeo può aumentare l’offerta fino a 10 milioni di euro di ingaggio annui (con bonus e diritti d’immagine). Inoltre, per convincere l’attaccante gli azzurri studiano una doppia clausola rescissoria. Una valida per l’Europa dal valore di 120-150 milioni di euro, l’altra valida per l’Arabia Saudita dal valore di 200 milioni di euro.

De Laurentiis ha capito che il nuovo Napoli non può fare a meno del suo bomber e sta facendo di tutto pur di trattenerlo all’ombra del Vesuvio. In questi giorni ci saranno ulteriori colloqui con Calenda, agente del nigeriano, oramai stabilmente in ritiro azzurro.