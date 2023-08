Colpo di scena Insigne: una sola possibilità per il futuro

Lorenzo Insigne ha una sola possibilità per il futuro: ecco il colpo di scena che può cambiare, ancora una volta, la sua carriera

Aveva lasciato il Napoli nell’estate del 2022 per approdare al Toronto FC, in Major League Soccer, dove Lorenzo Insigne è stato accolto come una vera e propria superstar. Tuttavia, la sua esperienza calcistica negli Stati Uniti d’America non è stata molto positiva, almeno fino a questo momento.

Il motivo è presto detto: troppi litigi all’interno dello spogliatoio e l’allenatore, Bob Bradley, delegittimato dall’ex capitano del Napoli e da Federico Bernardeschi. I canadesi sanno bene che si tratta di un grande giocatore, però i risultati non stanno arrivando e quindi tutti gli apprezzamenti passano in secondo piano.

Quel che più interessa a Insigne in questo momento è cambiare assolutamente aria. Basta MLS, che sta adorando alla follia top player come Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba. C’è un nuovo campionato che si sta affermando nella mappa calcistica mondiale: è la Saudi Pro League, che sborsa milioni e milioni per accaparrarsi i migliori del mondo.

Ed è chiaro che, considerando che al Toronto FC le cose stiano andando male, Insigne ci faccia più di un pensierino. Senza escludere la sua prima casa, la Serie A, anche se lo scenario di rivederlo è improbabile visti gli 11 milioni di ingaggio.

Insigne in Arabia Saudita: si è pentito della scelta MLS

Secondo quanto riferito da ‘Il Giornale’, Insigne potrebbe approdare in Arabia Saudita. Ha ‘mal di pancia‘, vuole lasciare Toronto e magari rientrare in Europa, se non proprio in Serie A. Il problema è l’ingaggio, così come per Bernardeschi che è stato già proposto a diverse squadre tra cui il Napoli.

L’Arabia Saudita è un’opzione seria, serve però un gran lavoro da parte del suo entourage, visto che i club arabi hanno dimostrato di aver speso tanto sul mercato, ma non di aver buttato soldi. Ed è anche per questo che cercano sempre di più calciatori giovani e forti per la crescita del campionato.

Marco Verratti è uno di quelli cercati con insistenza, l’offerta dell’Al-Ahli è di oltre 50 milioni di euro l’anno per il giocatore e 45 milioni per il cartellino, rifiutata da Al-Khelaifi. Non resta che aspettare per capire quali saranno le intenzioni di giocatori che nell’estate 2021 hanno vinto l’Europeo con l’Italia. E tra l’altro, sono stati tutti decisivi, ognuno a modo suo. Insigne, intanto, lavora per lasciare la MLS e come unica possibilità c’è l’Arabia Saudita.