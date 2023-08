La scelta di Garcia cambia tutto: mercato ribaltato

Rudi Garcia ha fatto una scelta: la decisione dell’allenatore azzurro è un chiaro indizio sul calciomercato del Napoli

Il Napoli in questi giorni sta affrontando la seconda parte del suo ritiro prestagionale a Castel di Sangro sotto la guida del nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia, che ha ereditato la squadra campione d’Italia da Luciano Spalletti. Il tecnico francese, insieme alla società e agli uomini mercato della dirigenza, sta costruendo quello che sarà il Napoli del futuro che tra meno di due settimane scenderà in campo a Frosinone per l’esordio in Serie A con l’obiettivo di difendere lo scudetto cucito sul petto della maglia azzurra.

Dovrà farlo senza Kim Min Jae, miglior difensore dello scorso campionato di Serie A, accasatosi al Bayer Monaco dopo il pagamento della clausola di 55 milioni da parte del club bavarese. Al suo posto in fase di mercato è arrivato Natan, difensore centrale brasiliano classe 2001 dal Red Bull Bragantino, per una cifra di circa 10 milioni di euro più bonus. Il calciomercato del club campione d’Italia in carica però non si fermerà qui, sia in entrata che in uscita. Sono diversi infatti i calciatori che sembrano in uscita dalla rosa azzurra e altrettanti quelli che potrebbero arrivare per sostituirli.

Calciomercato Napoli, la scelta di Garcia cambia tutto

Uno dei calciatori che fino a qualche giorno fa sembrava decisamente lontano da Napoli è Hirving Lozano. L’esterno messicano sembrava, infatti, ad un passo dal trasferimento in MLS al Los Angeles FC, ma la pista sembra essersi raffreddata di colpo. A sostegno di ciò, c’è anche la decisione di Rudi Garcia di schierarlo titolare nell’amichevole precampionato disputata dal Napoli a Castel di Sangro contro l’Augsburg. Destino diverso è stato riservato ad esempio a Piotr Zielinski, visto che il calciatore polacco è in fase avanzata di trattativa con l’Al-Hilal per il trasferimento in Arabia Saudita.

La scelta di schierare Hirving Lozano in amichevole non significa che il calciatore non possa lasciare il Napoli da qui alla fine del mercato, però di sicuro la chiusura dell’operazione è più lontana di quanto sembrasse, visto che l’ex esterno offensivo del PSV Eindhoven è sceso regolarmente in campo con la maglia azzurra ed ha giocato anche in diverse posizioni. Forse Rudi Garcia ha intenzione di ritagliargli anche soluzioni diverse dal punto di vista tattico, nel caso in cui dovesse rimanere in maglia azzurra anche nel corso del prossimo futuro. Intanto si registra un segnale di cambiamento per Lozano: il suo potrebbe essere ancora un futuro napoletano.