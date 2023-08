Ancora una tegola: Napoli, non c’è pace

Non c’è pace per il Napoli, costretto a fare i conti con l’ennesimo infortunio di questo pre-campionato: tanto lavoro per lo staff medico

Il Napoli ha quasi concluso il ritiro di Castel di Sangro e si prepara all’inizio della stagione, con la data cerchiata in rosso del 19 agosto quando scenderà in campo contro il Frosinone. Il club partenopeo ha detto addio a Cristiano Giuntoli, Luciano Spalletti, Min-Jae Kim e Francesco Sinatti, preparatore atletico.

Al posto di quest’ultimo è arrivato Paolo Rongoni, storico collaboratore di Rudi Garcia. Il cambio di preparazione è stato evidente e infatti ci sono diversi affaticamenti muscolari e sovraccarichi. Tuttavia, gli unici infortuni seri sono ‘soltanto’ quelli di Mario Rui e Anguissa.

L’ultimo infortunio che però potrebbe condizionare il Napoli è quello di Matteo Politano. Non si tratta, però, di un problema legato alla preparazione e al cambio totale di esercitazioni. L’esterno offensivo dei partenopei ha ricevuto un colpo durante l’amichevole contro l’Augsburg, poi vinta per 1-0 grazie al gol di Amir Rrahmani.

Politano è parso come uno dei più in forma del Napoli, costruendo diverse occasioni da gol per i compagni e giocando ottimamente anche in fase difensiva, con Garcia che ha provato molto il gioco sugli esterni in un inedito 4-4-2.

Napoli, infortunio per Politano: la diagnosi ufficiale

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso noto che Politano ha riportato “un leggero trauma distorsivo alla caviglia sinistra“. La sua situazione sarà monitorata nei prossimi giorni. I partenopei valuteranno con calma le sue condizioni, per evitare sgradevoli notizie poco prima della partita col Frosinone.

Soprattutto perché Rudi Garcia ha già troppi problemi da risolvere, con un’emergenza fisica che contro l’Augsburg si è fatta sentire. Politano, però, dovrebbe tornare presto a disposizione. E probabilmente partirà lui titolare nella prima giornata di Serie A.

Questo perché Hirving Lozano ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e nei giorni scorsi è stato molto vicino all’addio, con i Los Angeles FC che hanno provato ad acquistarlo per portarlo in MLS. Lozano è sceso titolare nelle ultime amichevoli, ma è chiaro che la sua situazione contrattuale andrebbe risolta il prima possibile per portare un po’ più di serenità all’interno del Napoli.

C’è ancora entusiasmo per lo Scudetto vinto, ma un nuovo capitolo della storia dei partenopei sta per iniziare e le premesse non sono proprio ottimali, tra infortuni di mercato, quelli normali, rinnovi da finalizzare e cessioni mancate. Intanto, Politano potrebbe rientrare presto.