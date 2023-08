Ex Juve al Napoli a parametro zero, pazza idea

Il Napoli pensa al colpo a parametro zero. E’ un’ex Juve: De Laurentiis prova il colpaccio gratis, Garcia sorride

Gli azzurri continuano la loro politica attendista sul mercato. De Laurentiis, quando siamo ormai al giro di boa della sessione, ha chiuso solo l’arrivo del brasiliano Natan in difesa. Dalla sua il fatto che comunque la squadre vincitrice dello Scudetto non ha bisogno di stravolgimento, dall’altra però c’è una necessità numerica per far fronte alle partenze e ai non riscatti.

In particolare a centrocampo manca un tassello. Al momento il terzetto titolare è rimasto intatto: Anguissa, Lobotka e Zielinski restano a Napoli, ma subito dietro c’è bisogno di un altro innesto per sopperire alla partenza di Ndombelè. Il ds Meluso sonda il mercato. Nelle ultime ore è in salita un nome in particolare, quello di un parametro zero che è pronto a vestire la maglia azzurra. Stiamo parlando dell’ex Juve e Udinese Roberto Pereyra.

Svincolatosi dai friulani, Pereyra attualmente è senza squadra. Una ghiotta occasione di mercato, per un calciatore che, classe 1991, non è più giovanissimo, ma che ha comunque ancora qualche anno di carriera davanti. Il Napoli ci sta pensando, ma sul centrocampista ci sono anche il neopromosso Genoa di Alberto Gilardino e la stessa Udinese che, dopo non aver rinnovato il contratto, ci starebbe ripensando e sarebbe pronta a riprendere il calciatore in rosa.

Il Napoli però, qualora volesse davvero puntare sul calciatore, potrebbe indubbiamente essere molto più convincente, mettendo sul piatto la partecipazione alla Champions League e la possibilità di lottare per il vertice della classifica in Serie A.

Pereyra, l’ex Juve e Udinese al Napoli: De Laurentiis ci pensa

Centrocampista duttile, e per questo molto apprezzato nelle squadre dove ha giocato, Pereyra inizia la sua carriera calcistica nel River Plate. Nel 2011 il passaggio all’Udinese dove avviene la sua esplosione. Nella sua prima avventura in Fruili Pereyra mette in mostra indubbie qualità, tanto che nel 2014 arriva la chiamata dalla Juve. Con i bianconeri piemontesi Pereyra gioca due stagioni, una prima ottima, mentre la seconda costellata da problemi fisici.

Dopo l’addio alla Juve, Pereyra gioca in Inghilterra con la maglia del Watford per 4 stagioni, diventando uno dei perni del centrocampo degli Hornets. Nel 2020 il ritorno in Italia e le 3 stagioni con la maglia dell’Udinese di cui diventa anche capitano. Fino alla scadenza del contratto lo scorso giugno e all’interessamento da parte del Napoli.