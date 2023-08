È stato vicino al Napoli e ora medita già di dimettersi: tifosi azzurri sconvolti

Tifosi azzurri sconvolti dalla decisione dell’allenatore che sta meditando le dimissioni: è stato molto vicino al Napoli

Il Napoli sta svolgendo la preparazione estiva nel ritiro di Castel di Sangro, che terminerà il prossimo 11 agosto dopo l’amichevole con l’Apollon Limassol. Ci sono ancora tante situazioni poco definite, sia nella rosa di Rudi Garcia, sia in sede di mercato.

Gli esempi lampanti sono i mancati rinnovi di Piotr Zielinski, Hirving Lozano e Victor Osimhen. Inoltre, c’è grande attesa per il difensore e il centrocampista che il club partenopeo sta cercando per sostituire Min-Jae Kim e Tanguy Ndombele.

Prima di Rudi Garcia, però, il Napoli aveva cercato un altro allenatore. Uno di quelli che servivano per infiammare la piazza dopo l’addio discusso di Luciano Spalletti. Si era parlato tanto di Luis Enrique, con De Laurentiis che gli ha avanzato una grandissima offerta a livello economico. Tuttavia, l’ex ct della nazionale spagnola non si è lasciato convincere dalle lusinghe del presidente e ha deciso di aspettare il PSG.

Dopo lo shock per la situazione Galtier, il club francese ha virato proprio su Luis Enrique per rivoluzionare la squadra e puntare alla vittoria della Champions League. Ma dopo l’ottimismo iniziale è subentrato il pensiero nella mente dell’allenatore spagnolo di dimettersi subito, per alcune cose che non riesce a sopportare.

Luis Enrique vuole dimettersi dal PSG

Il quotidiano spagnolo MARCA ha analizzato nel dettaglio la questione in corso tra il PSG e Luis Enrique. L’allenatore spagnolo non è per niente contento di come si sta mandando avanti la gestione del caso Mbappé, una situazione che ha segnato anche lo spogliatoio, che ha già perso Lionel Messi, con Marco Verratti che tratta con l’Al Hilal.

In tutta questa baraonda, Luis Enrique non è più convinto del progetto di Al-Khelaifi, soprattutto dopo le indiscrezioni secondo cui Luis Campos potrebbe andar via per la trattativa per il rinnovo di Mbappé. Stando a quanto riferito dai media spagnoli, Luis Enrique è talmente arrabbiato per questa situazione che sta pensando seriamente di dimettersi.

Una vera e propria beffa per il Paris, che a breve inizierà il campionato: il prossimo 12 agosto scenderà in campo con il Lorient per la prima giornata di Ligue 1. Se dovesse effettivamente arrivare il terremoto dimissioni, Al-Khelaifi dovrebbe trovare un nuovo allenatore nel più breve tempo possibile. Per adesso si tratta soltanto di indiscrezioni, nei prossimi giorni si saprà di più. Quel che è sicuro è che Luis Enrique non è contento di quello che sta succedendo a Parigi.