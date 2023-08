Contatto tra Garcia e il colpo di mercato: il retroscena

Gli uomini di mercato si stanno muovendo per consegnare quanto prima una rosa completa in mano a Rudi Garcia.

Il Napoli questa stagione avrà l’arduo compito di difendere il tricolore cucito sul petto che mancava da tre decenni. Non solo questo, gli uomini Garcia saranno impegnati su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. Serve quindi il prima possibile che Rudi Garcia abbia la rosa al completo per lavorare al meglio.

Prima di tutto c’è la questione Victor Osimhen: le parti sono a lavoro per trovare un accordo per il prolungamento del contratto. Sul bomber nigeriano, oltre al PSG, sono arrivate anche sirene dall’Arabia Saudita. Voci che spaventano i tifosi azzurri, consapevoli della razzie che hanno fatto in sauditi in questa sessione di mercato. Una potenza economica enorme che impensierisce ogni club europeo.

Oltre ad Osimhen a Napoli sono a lavoro per trovare il perfetto erede di Kim Min-jae, ormai nuovo difensore del Bayern Monaco. Il centrale difensivo è stato il migliore nel suo ruolo nella scorsa stagione ed è stato un perno della difesa del Napoli campione d’Italia di Luciano Spalletti. Non sarà quindi affatto semplice trovare un profilo adeguato che non faccia rimpiangere le prestazioni e la leadership del coreano.

Tanti i nomi usciti nelle ultime settimane, da Giorgio Scalvini a Konstantinos Mavropanos, passando per Max Kilman. Un altro nome dato in ottica Napoli era quello di Kevin Danso del Lens, fresco di rinnovo con annesso video sfottò al Napoli. Tra tutti questi profili, a spuntarla alla fine è stato un nome a sorpresa.

Contatto telefonico con il colpo: l’ha fatto Rudi Garcia

Il nuovo difensore del Napoli infatti sarà Natan Bernardo de Sousa, classe 2000 del Bragantino, squadra RedBull così come Lipsia e Salisburgo. Il club partenopeo ha chiuso per il centrale difensivo e il brasiliano è atteso in Italia già nelle prossime ore per effettuare le visite mediche di rito e unirsi ai nuovi compagni direttamente al ritiro di Castel di Sangro.

C’è già stato un primo contatto tra Rudi Garcia e il nuovo acquisto del Napoli. I due infatti si sono sentiti telefonicamente, scambiando una lunga chiacchierata. A riferire la notizia è l’edizione in edicola stamattina de Il Mattino.

Tra i due c’è stato un interprete per favorire la comprensione delle parole di entrambi: Juan Jesus. Da immaginare che Juan possa fare la chioccia a Natan nei suoi primi tempi al Napoli.