Allenamento pomeridiano a Castel di Sangro: out tre azzurri

Il Napoli scende in campo al Patini per la seduta di allenamento pomeridiano: out tre azzurri alle prese con infortuni muscolari.

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è arrivato al quarto giorno. Dopo la seduta di allenamento a porte chiuse di questa mattina, nel pomeriggio la squadra di Garcia si sta allenando davanti ai tifosi accorsi allo stadio Teofilo Patini per vedere da vicino i propri beniamini.

Nella seduta di allenamento pomeridiana, iniziata con qualche minuto di ritardo, il tecnico Rudi Garcia ha fatto giocare una partitella tra la squadra per testare ancora meglio la condizione fisica degli azzurri. Dopodomani, infatti, ci sarà la seconda amichevole del ritiro, questa volta contro gli spagnoli del Girona.

Assenti tre centrocampisti all’allenamento

Rudi Garcia non ha però potuto contare su tutti i giocatori a disposizione. Infatti, nel corso di questi ritiri si sono fermati per problemi muscolari diversi giocatori. La peggio l’ha avuta Mario Rui, che nel corso dell’amichevole contro la Spal a Dimaro, ha subito una distrazione di primo grado del retto femorale destro.

Quest’oggi, invece, hanno saltato la seduta di allenamento i tre centrocampisti Stanislav Lobotka, Diego Demme ed Elif Elmas, tutti e tre alle prese con noie muscolari. Lobotka ed Elmas non hanno preso parte nemmeno all’amichevole con l’Hatayspor, mentre Demme si è fermato nel corso dell’allenamento di ieri.