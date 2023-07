Napoli, l’attesa cambia i piani: ha un nuovo accordo

Dopo l’addio di Ndombele, rientrato dal prestito al Tottenham, il Napoli è alla ricerca di un centrocampista e tra i vari sondaggi, sono spuntati alcuni nomi che però non sembrerebbero essere diretti verso la società partenopea.

Tra i diversi calciatori accostati alla squadra di Rudi Garcia, Lo Celso, Samardzic – promesso sposo dell’Inter -, è spuntato anche quello di Morten Hjulmand. Il mediano del Lecce, acquistato dalla squadra salentina nel 2018 per una cifra intorno ai 170mila euro, è stato fondamentale per la salvezza dei giallorossi e prima ancora della promozione in Serie A.

Hjulmand, conteso da Lazio e Fiorentina ha deciso: via dall’Italia e nuova esperienza in Portogallo!

Il calciatore danese, infatti, molto richiesto da top club italiani alla fine ha deciso di optare per un’esperienza fuori dall’Italia con un ambizione più europea. La squadra che, secondo quanto riporta Di Marzio, sembra stare per chiudere l’operazione è lo Sporting Lisbona.

L’oramai ex Serie A ha collezionato 95 presenze con il Lecce, in totale, condite da tanta sostanza e 9 assist tra Serie B ed A. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 15 milioni.