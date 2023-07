L’ex Juve in attacco: contatti Napoli, che affare

C’è un ex Juventus nella mente del Napoli che potrebbe stravolgere il mercato: è un grande affare, ecco tutti i dettagli

Il Napoli sta monitorando con attenzione diversi profili per sostituire Min-Jae Kim, difensore centrale ceduto al Bayern Monaco per 50 milioni di euro. Al suo posto, potrebbe arrivare uno tra Danso e Kilman, anche se il club partenopeo non ha tutte le intenzioni di spendere tantissimo.

Poi c’è il capitolo centrocampista, serve un giocatore che sostituisca Tanguy Ndombele nelle rotazioni di Rudi Garcia, che porti quella fisicità che manca nella rosa del Napoli per completare tutti i reparti. Il resto, dipenderà dalle cessioni.

Piotr Zielinski è vicinissimo al rinnovo del contratto, mentre Hirving Lozano resta in scadenza 2024 e del rinnovo nemmeno l’ombra. E’ stato assente nelle ultime amichevoli che ha giocato il Napoli e su di lui c’è forte l’interesse dei Los Angeles FC.

Tuttavia, il club della MLS è più interessato a ingaggiarlo a parametro zero. Una scelta difficile per Lozano, che potrebbe anche restare un anno fuori rosa per un terremoto stile Milik qualche anno fa. Sulla destra, il primo nome per sostituire l’attaccante messicano è Riccardo Orsolini, che potrebbe lasciare il Bologna l’anno prossimo anche lui a parametro zero.

Napoli, contatti per Orsolini: un grande affare

Il Bologna aveva preso Orsolini dalla Juventus per 15 milioni di euro nel 2019, quando firmò un contratto di cinque anni. Il rinnovo non è mai arrivato, la stagione scorsa agli ordini di Thiago Motta è andata bene, con 11 gol segnati in 32 partite di campionato. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli pensa proprio a Orsolini per rinforzare la fascia destra.

Per adesso non ha raggiunto il ritiro del Bologna perché ha subito un infortunio agli adduttori. Però è un nome che piace, soprattutto se dovesse uscire Lozano in questa sessione di mercato. L’entourage del Chucky deve trovare un’offerta, altrimenti senza rinnovo si andrà allo scontro: una situazione che tutte le parti coinvolte vogliono assolutamente evitare.

La valutazione attuale di Orsolini si aggira intorno ai 12-15 milioni di euro, molto alta considerando il contratto in scadenza l’anno prossimo. E se il Napoli vorrà anticipare la folta concorrenza, dovrà cedere Lozano. Perché avere tre esterni di alto livello, ricordando anche la presenza di Politano, più i jolly Elmas e Raspadori è un po’ troppo anche per una squadra che gioca la Champions League. E dunque, l’idea Orsolini per il Napoli resta molto forte per un affare che potrebbe portare tanti benefici.