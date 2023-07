Gazzetta critica il Napoli: “Esperimento Raspadori fallito”, il motivo

Un articolo de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato quanto espresso dal Napoli nell’ultima amichevole contro la squadra turca del Hatayspor, concentrandosi sulla prestazione di un singolo: Giacomo Raspadori.

Il calciatore ex Sassuolo, infatti, in questa sessione di mercato, è stato riscattato per un cifra intorno ai 26 milioni divenendo, perciò, a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. Lo scorso anno è stato decisivo in campionato, seppur con solo due gol, contribuendo a ben due vittorie allo scadere per 1-0: al “Maradona” contro lo Spezia e in quell’indimenticabile notte di Torino contro la Juventus all’Allianz Stadium. Le sue due reti hanno fruttato 6 punti.

Gazzetta critica il mercato del Napoli: c’entra Raspadori

Il campione d’Europa, alla sua prima esperienza in Champions League ha contribuito alla cavalcata azzurra con ben 4 gol e 3 assist in 7 partite. Per questa ragione, dopo un anno buono ma migliorabile con Luciano Spalletti, il classe 2000 vorrebbe consacrarsi con Rudi Garcia.

Il tecnico francese, infatti, sembra apprezzarne le qualità tecniche ed anche il suo spirito di sacrificio tanto da schierarlo, nell’ultima uscita, da mezzala per poi, in seguito, dietro la punta: Osimhen. Una decisione che non è stata condivisa a pieno tanto da far scaturire qualche critica: “L’esperimento di Raspadori mezzala è durato poco: Jack lì è sprecato, giusto alzarne il raggio d’azione e portarlo sulla trequarti, dove può far male alla difesa avversaria”.

Rudi Garcia, dal canto suo, è pronto a contribuire alla crescita del “jolly” azzurro tanto da preferirlo lungo la corsia di destra, nell’amichevole contro la Spal, ad Hirving Lozano, sempre più distante dal progetto del tecnico ex Roma.